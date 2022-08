¿Qué sucede si intento pasar una inundación en mi auto?

Encontrarse con calles llenas de charcos y avenidas completamente inundadas es muy común en esta época del año debido a las intensas lluvias. Y el transporte, sin duda alguna, es de los más afectados, pues no es posible transitar adecuadamente. En ese panorama, mientras algunos autos se detienen, otros optan por intentar pasar sobre la inundación. Sin embargo, es relevante saber que esta decisión podría causar daños en sus vehículos.



Y es que en esta temporada del año las lluvias no ceden en México, lo que genera inundaciones en diversos puntos del país. El mismo Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), asegura que, para estos días, se seguirán presentando lluvias intensas, e incluso granizo en varios estados de la República. Así que es muy probable seguir con problemas de encharcamientos en las calles por lo que es necesario tomar todas las precauciones al momento de conducir y pasar por estos lugares.



¿Puede pasar un auto por una inundación sin dañarse?

Las inundaciones son una de las principales enemigas de un automóvil, pues en casos severos podrían llegar a averiar de manera considerable varias partes del motor, así como del interior, de tal manera que, para evitar daños, es recomendable ser precavido a la hora de transitar por lugares donde el agua ya ha rebasado cierto nivel.



Lo primero que hay que considerar son los daños en el motor. Ello es debido a que la mayoría de los automóviles actuales tienen su toma de aire más cerca de la parrilla delantera, por lo que es probable que si el agua de una inundación llega a entrar en los cilindros, cuando el vehículo esté en marcha, se afecten los pistones y válvulas haciendo que el motor se bloquee.



Por otro lado, también está el problema con el escape, ya que, si a este le llega a entrar agua se podría generar daño en los silenciadores y, aunque de esta manera no es probable que el líquido llegue hasta el motor, sí podría causar fallas con el arranque y funcionamiento. Además, el agua estancada generará a largo plazo problemas de corrosión.



Problemas de pasar sobre una inundación con el auto

Otra de las consecuencias más graves sería que, con el mismo movimiento del agua que el auto provoca al pasar sobre ella, las salpicaduras causen problemas en el sistema eléctrico del vehículo, como el motor de arranque, los sensores y módulos de control.



Del mismo modo se puede afectar el interior del auto, ya que, aunque los sellos alrededor de las puertas son efectivamente a prueba de agua, no están diseñados para resistir el agua estancada durante un largo tiempo, por lo que, si la corriente por la que se pasa llega a niveles más altos, es muy probable que el líquido entre, causando daños.



Finalmente hay que explicar que la mayoría de los autos están diseñados solo para soportar una profundidad máxima de entre 20 y 25 centímetros a baja velocidad, y si el agua llega más allá del nivel de los neumáticos, se puede considerar una pérdida parcial o total.

Así que ya lo sabes, lo mejor es que no intentes pasar por calles inundadas, en especial si no sabes la profundidad del agua. No te arriesgues, toma puntos de referencia como árboles o postes para tratar de calcular el nivel al que ha llegado el agua y si sobrepasa la mitad de la altura de tus llantas simplemente no pases.

Como último consejo, si decides pasar, utiliza los carriles centrales ya que tendrán un nivel menor de agua debido a que las avenidas están diseñadas para que el líquido se desplace a los lados, y no superes los 15 kilómetros por hora, pero no dejes de acelerar de manera que el escape suelte gases de forma constante lo cual dificultará el ingreso de agua al motor.

