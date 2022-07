Qué son los autos zombies y qué pasa si chocas contra ellos

Puede que el término te parezca curioso, pero los autos zombies son más peligrosos de lo que imaginas y pueden traerte muchos problemas. Lo peor es que no son fáciles de identificar y, debido a la situación económica actual, se estima que irán en aumento.

Se les denomina autos zombies a los coches que, por su situación, no deberían estar circulando. Las circunstancias varían pero la más común es no contar con seguro pues recordemos que, por ley, para poder circular en la Ciudad de México es necesario tener contratada esta protección.

No obstante son miles los conductores que salen a las calles todos los días sin contar con un seguro. Es más común cuando se trata de vehículos más antiguos, pero se espera que el número crezca en todo tipo de modelos debido a la crisis financiera pues las personas no pueden o simplemente olvidan renovar su póliza.

Como ves, no es difícil que te topes con un auto zombie por ello vamos a decirte qué hacer si llegas a chocar con alguno de ellos.

¿Qué hacer si chocas con un coche que no tiene seguro?

Sufrir un accidente automovilístico ya una situación frustrante y complicada, pero es aún peor cuando te enteras de que el otro involucrado no tiene seguro.



Como señala la compañía Inter seguros, de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, desde el 2014 entró en vigor el artículo 63 BIS, el cual señala la obligación de contar con un seguro de coche. Además, el Nuevo Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los vehículos motorizados deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, expedida por una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y lo mismo sucede en otros estados de la República como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz y Yucatán.

A pesar de ser obligatorio muchos conductores no cuentan con esta protección y, si tienes la mala suerte de chocar con algunos, esto es lo que debes hacer:

Con seguro o sin él, lo primero que debes hacer después de un accidente automovilístico es guardar la calma y verificar el estado físico en el que te encuentras tú y tus acompañantes. En caso de ser necesario llama a emergencias de inmediato.

Pero si has comprobado que todos están bien puedes comenzar a revisar los daños ocasionados a tu automóvil. Te recomendamos tomar evidencias del choque, incluyendo los datos del otro auto involucrado pues, si el conductor intenta darse a la fuga tendrás pruebas de lo sucedido.

Ve por la póliza de tu seguro de coche llama a la aseguradora para reportar el siniestro para que un ajustador llegue hasta donde estés, evalúe los daños, investigue los hechos y determine el pago correspondiente.

En caso de que el otro conductor involucrado en el percance haya tenido la responsabilidad del accidente y no cuente con seguro lo mejor es esperar a tu ajustador. No aceptes un acuerdo directo pues te expones a riesgos como una mala reparación con materiales y acabados de baja calidad e incumplimiento de pago pues, como señala Insurance Information Institute, si un conductor no posee dinero para adquirir un seguro, hay muchas posibilidades de que tampoco tenga los recursos para hacerle frente a una reparación por un accidente.

Uno de los tratos comunes que suelen ofrecer los conductores sin seguro es el pago de tu deducible, pero considera que si haces un acuerdo directo la póliza de seguro de tu auto no te amparará. Además, el pago de deducible es solo para el asegurado, la persona que causó el accidente debe pagar el 100% de los daños.

En caso de que la contraparte se niegue a pagar será necesario llevar el caso ante las autoridades federales o estatales correspondientes lo que significa que los vehículos involucrados quedarán a disposición de las autoridades durante todo el tiempo que dure el proceso, el cual va de una semana a un par de meses.

Por lo anterior trata de que el ajustador realice el cobro correspondiente al siniestro. De esta manera, tendrás la garantía y la certeza de que tu vehículo será reparado en su totalidad en un lugar adecuado.



¿Cómo protegerte de conductores sin seguro de auto?

Como ya mencionamos, es obligatorio que cada conductor cuente con un seguro de auto que, al menos, se haga responsable de la reparación del daño en caso de haber sido responsable de un accidente.

Sin embargo, hay muchos autos zombie circulando por México por lo que, si estás en la posibilidad, Insurance Information Institute recomienda que incluyas en tu póliza la cobertura de conductores no asegurados o poco asegurados. Con esta, incluso si el otro se da a la fuga, la aseguradora te reembolsará tal como si se fuera la compañía del otro conductor.

Esta póliza también se puede aplicar en caso de que seas víctima de atropellamiento como peatón. Y suelen incluir fondos para que repares totalmente tu auto si es que el seguro del otro involucrado no alcanza a cubrir el monto.

