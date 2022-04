Los choques automovilísticos son incidentes que ocurren a diario en las calles de México y, sin importar las razones, lo recomendable es que ambos conductores, con sus respectivas aseguradoras (o en ocasiones sin ellas), negocien el pago de los daños. Pero, ¿qué pasa si te chocan y el otro conductor se da a la fuga? Te lo decimos a continuación.



Lamentablemente puedes llegar a estar en una situación en la que, a pesar de haber sido responsable del siniestro, el otro conductor decida huir del lugar para no hacerse cargo de los daños. Si alguna vez te encuentras en este caso te recomendamos seguir esta serie de pasos posteriores al choque para que estés lo más protegido posible.

Leer también: Las 7 fallas más comunes en los frenos del coche

Pasos a seguir si te chocan y se dan a la fuga

Asegúrate que ninguno de los pasajeros esté en riesgo. Después del accidente, lo primero que debes hacer es revisar que tú y tus acompañantes (en caso de viajar con más personas) no hayan resultado lesionados por el golpe, pues su seguridad, antes que cualquier otra cosa, es lo más importante. De haber heridos, es recomendable llamar al 911 para solicitar una ambulancia en el lugar de los hechos.



No persigas al conductor que se dio a la fuga. Una vez que te hayas cerciorado de lo anterior, no tomes la iniciativa de seguir al conductor ni en tu propio auto, ni a pie o incluso en otro vehículo, pues dejar el lugar donde ocurrió el choque podría comprometer y dificultar la situación al alterar la escena del accidente. Además, al no conocer la actitud y comportamiento de la otra persona, te pondrías en riesgo.



Captura toda la información que puedas del otro vehículo. Quizá el tiempo que tengas sea mínimo para capturar todos los datos que te sean posibles del otro auto, sin embargo, es de suma importancia saber dicha información para los pasos posteriores. Así que, la compañía mexicana de financiamiento automotriz, Nexu, recomienda que, ya sea memorizada, apuntada o a través de una fotografía, guardes el número de placas, así como marca, modelo, color y señas particulares del otro carro.



Imagen: Pixabay



Llama a tu aseguradora. Es momento de llamar a tu aseguradora y esperar a que envíen al ajustador al lugar del accidente y evalúen la escena para determinar cómo y por qué ocurrió el percance, por eso es muy importante evitar mover el vehículo del lugar. En caso de que te encuentres en una vía muy transitada, lo más recomendable es colocar un triángulo de señalización, además de mantener en todo momento tus intermitentes prendidas, no olvides también tomar fotografías al daño causando en tu auto.



Busca a distintos testigos. Mientras esperas a que llegue el ajustador es buen momento para que te aceques a personas que te puedan apoyar para testificar a tu favor e incluso darte información extra del accidente que, quizá, llegaste a pasar por alto. Ya sea peatones que pasaban por ahí al momento del percance, otros conductores e, incluso, personas dentro de los establecimientos o negocios cercanos al lugar de lo ocurrido. También busca si en la periferia hay cámaras de seguridad que hayan podido captar el choque, lo cual te permitiría tener como evidencia un video.



Denuncia ante el Ministerio Público. Como la compañía Coru lo indica, es muy probable que las aseguradoras piden como requisito indispensable para proceder con los trámites tu denuncia ante el Ministerio Público, por ello, es el próximo paso a seguir. En tu declaración, además de todos los datos que recabaste anteriormente, es fundamental recordar cómo sucedió el choque, por ejemplo a qué velocidad ibas, en qué dirección, etc.



Posterior a la denuncia, el Ministerio Público investigará al conductor y lo citará para hacerse resposable de lo ocurrido y cubrir los daños. Una vez que se contacte a la persona podrás llegar a un acuerdo para que el proceso sea más rápido y se le dé solución al problema.

Leer también: Estas marcas tienen leasing y te ofrecen comprar el auto al final

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters