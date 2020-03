Todos tenemos un instinto aventurero que muchas veces nos orilla a querer hacer cosas arriesgadas sin ningún motivo aparente, sin embargo algo en nosotros nos frena de experimentar actos que podrían poner en riesgo nuestra integridad. No obstante, hay dudas como: ¿qué pasaría si pongo reversa cuando voy a toda velocidad en mi auto? que suelen pasar por la cabeza.

De hecho AutoVlog publicó en un video el cual se dio a la tarea de realizar la prueba. Cuando se hizo el experimento el conductor manejaba un coche automático a casi 113 km/h y al momento en que este metió reversa no hubo ningún cambio.

Y pese a que afortunadamente no hubieron consecuencias, es una experiencia que no recomendamos sea replicada, ya que cada persona puede reaccionar de manera diferente y esto puede traer accidentes.

Conviene aclarar que el experimento solo demuestra que en el caso de los coche automáticos la reacción no es desastrosa y esto se debe a que su sistema genera un bloqueo que no permite que se produzca una acción de reversa por la propia seguridad del conductor. Pero en el caso de los autos estándar es posible que el resultado no sea el mismo e incluso se vuele la caja.

De hecho, de acuerdo a KAVAK, una plataforma online de compra y venta de autos seminuevos, la reversa en los autos automáticos se debe poner únicamente cuando el auto esté completamente detenido.