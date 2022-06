¿Qué pasa si entra agua al motor de un auto?

Las época de lluvias se acerca y con ella las dificultades para los conductores, desde tener que manejar con mayor precaución hasta evitar baches que son más difíciles de ver por las inundaciones. Pero los problemas en los caminos no son los únicos riesgos que se corren, hay otros que no siempre se tienen presentes, como la posibilidad de que entre agua al motor.

Las consecuencias del agua en el motor no son mínimas. Como explica la compañía Mapfre, cuando la cantidad de agua que entra en un motor no puede ser evaporada el líquido llega hasta los cilindros, lo que hace que el pistón no pueda subir, impidiendo que realice su trabajo.

Entre las fallas que puede presentar un auto con agua en el motor están:

Doblez o rotura de bielas. Es una avería importante, ya que puede provocar la rotura del pistón o de las válvulas. También puede dañar el cilindro o el cigüeñal, puesto que las bielas lo conectan con los pistones, e incluso puede llegar a averiar el bloque del motor.

Fractura de la cabeza del pistón. Esto se puede saber si se oye un golpeteo en el motor, si hay pérdida de potencia o hay un alto consumo de lubricante o combustible.



Imagen: Pexels

Bloque fracturado. Es la consecuencia más grave al ser la pieza en la que se encuentra el tren alternativo, en donde están el cigüeñal, las bielas y los pistones.

Daño en el cárter del motor. Supondría la pérdida de lubricación de otras piezas que se encuentren en el motor que ayudan a mantener la temperatura, disminuir la fricción y generar un sello para mantener la compresión.

Sellado defectuoso. Pueden producir fugas de líquido refrigerante, aceite o gas.

Doctor Auto agrega que también se pueden presentar fallas eléctricas, como daños en la batería, un cortocircuito en la marcha o el motor de arranque, daños en los fusibles o la computadora del auto.

¿Qué hacer si entra agua al motor de un auto?

Es importante tomar precauciones pues la entrada de agua al motor de un auto puede significar una descompostura grave, en especial si el agua tiene basura o barro.

Como señala la compañía Mapfre a la falla de motor ocasionada por la entrada de agua se la llama choque hidráulico o “hidrolock”.

Si llegas a detectar que hay agua en el motor, lo primero que debes saber es que no debes encender el auto. Lo más importante es intentar sacar el agua y secar todos los componentes, lo antes posible con la intención de minimizar los posibles daños que haya podido ocasionar el agua en el motor.



Imagen: Unsplash

Para hacerlo de la manera más segura y efectiva los pasos a seguir son:

Primero hay que desconectar la batería, el cable de tierra y el positivo para poder secarlos bien. Para ello puedes utilizar una franela de microfibra que no deje residuos o una aspiradora de coches.

Una vez hecho el paso anterior hay que retirar las tapas de plástico del motor y secarlas lo máximo posible con una tela.

Posteriormente hay que revisar todos los contactos eléctricos, después de haber retirado la bujía, y secarlos para no provocar un corto circuito cuando se active el motor de arranque.

Seca bien toda el agua que haya podido entrar en los pistones, aprovechando el espacio que dejó la bujía.

Repite el proceso tantas veces como sea necesario para secar todo.

Una vez que hayas retirado toda el agua vuelve a colocar las bujías, secas y limpias, e intenta arrancar el coche. Si todo parece normal significa que los daños han sido mínimos, si no arranca tendrás que llevarlo a un mecánico.

¿Cómo prevenir que entre agua al motor del auto?

Lo primero que hay que decir es que los autos tienen la mayor parte de sus componentes sellados, por lo que el paso de agua no es sencillo pues, además, hay una distancia considerable entre las partes sensibles del motor y el suelo, gracias a la suspensión.

A pesar de lo anterior, el agua en el motor es un riesgo si se pasa por inundaciones, en especial los modelos que tienen la entrada de aire muy baja, ya que tiene mayor posibilidad de aspirar el agua y que llegue al motor.

En cualquiera de los casos, las recomendaciones que nos ofrece la compañía de seguros Nexu para evitar este problema son:

Evita los charcos, y más si son inundaciones. Si el agua sobrepasa la mitad de tus llantas evítalo a toda costa. Para calcular la profundidad puedes tomar como referencia postes, señales de tránsito o semáforos.

Si decides pasar, utiliza los carriles centrales ya que tendrán un nivel menor de agua debido a que las avenidas están diseñadas para que el líquido se desplace a los lados.

Apaga las luces interiores y exteriores, así como el radio para evitar que se produzca un corto circuito.

Lleva el auto a baja velocidad, no superes los 15 kilómetros por hora pero no dejes de acelerar de manera que el escape suelte gases de forma constante lo cual dificultará el ingreso de agua al motor.



Imagen: Unsplash

Al conducir siempre mantén presionado el clutch y el acelerador, incluso si tiene que detenerte y eso fuerce el motor.

Una vez que hayas logrado cruzar el agua estancada, con precaución, cuando no tengas un auto detrás de ti, frena lentamente en repetidas ocasiones para secar los discos de los frenos.

Si al estar cruzando tu auto se apaga no intentes volver a encenderlo y, si sigue prendido pero no avanza, lo mejor será que bajes y, si te es posible, lo empujes a una zona segura o esperes por ayuda.

