Qué hacer si chocaron mi auto estacionado

Lamentablemente, los incidentes viales son más comunes de lo que imaginamos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su reporte de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, en 2020 hubo 567 mil 426 percances de auto, una cifra alta considerando que en aquel año miles de conductores no manejaron su vehículo por la cuarentena:



Podrías pensar que los autos estacionados se salvan de esa estadística, pero no es así. Conoce qué pasos debes seguir si tú o alguno de tus conocidos sufre esta situación.





Foto: Pixabay

¿Qué hacer ante cualquier choque de auto?

Independientemente del tipo de choque que haya pasado (estacionado o con el auto en marcha), es importante que inmediatamente después del accidente hagas dos cosas: llamar a la policía para que realicen el reporte y contactar a tu aseguradora para que inicie el proceso de reclamo.

En ese sentido te recordamos que desde 2019 es obligatorio tener un seguro de auto en todo el país, de lo contrario podrías ganarte una multa de 2 mil a 4 mil pesos, aunque tú seas el afectado en el accidente.



Los documentos esenciales

Luego de haber contactado a la policía y a tu aseguradora, compañías especializadas como Quálitas recomiendan tener estos datos a la mano:

- Número de póliza.

- Nombre del asegurado, del conductor al momento del accidente y de quien reporta.

- Datos de los vehículos involucrados, como su marca, placas, color y modelo.

- Dirección exacta del accidente, fecha y hora del incidente.

- Licencia de manejo.

- Fotografías de los daños a tu vehículo.



Otras recomendaciones de Quálitas se relacionan con tu responsabilidad como conductor. Por ejemplo, no debes abandonar tu auto, si no obstruyes la circulación, hasta que la aseguradora haya sido notificada; retira tus pertenencias y documentos del vehículo, en caso de necesitar grúa; y, sobre todo, no negocies ningún acuerdo u optes por hacerte responsable del accidente sin consentimiento de tu aseguradora, los ajustadores son los que deben hacerse cargo de la situación.





Foto: Pixabay

Si chocaron mi auto estacionado ¿qué hago?

En primer lugar debes considerar que, estacionado o no, si tu automóvil fue chocado por otro, estás en tu derecho de llamar a tu aseguradora y evaluar el accidente.



El Instituto de Información de Seguros de Estados Unidos, recomienda hacer lo siguiente:



- Contacta a la policía, ellos documentarán el accidente. No te olvides de pedir una copia del informe, así como el número de placa del oficial que atendió el incidente, estos no te deberían ser negados.



- Documenta el accidente. Además de lo anterior, y como lo mencionamos anteriormente, es aconsejable recopilar toda la información posible para que la aseguradora tenga más elementos con los que trabajar, como el clima, dirección del accidente, así como fotos del vehículo y del entorno.



- Notifica a tu aseguradora. Tu agente te hará saber cuál es la información que se necesita para presentar el reclamo.





Foto: Pixabay

¿Qué pasa si el conductor que chocó tu auto no está presente?

Aquí hay dos posibilidades: que el conductor se haga responsable, pero que por algún motivo no se pueda quedar, o que se de a la fuga. Esto es lo que debes hacer en ese caso:

Según sugerencias de la aseguradora Allstate, si el conductor que chocó tu auto no puede seguir en el lugar del accidente, puede dejar una nota con sus datos, como su telefóno e información de su aseguradora, para que tu compañía de seguros pueda ponerse en contacto con ellos y se resuelva el reclamo.

Ahora, si el conductor se dio a la fuga, puedes llamar al 911 y exponer tu situación.

El secreto está en las pólizas

Para que tengas una buena experiencia (dentro de lo posible) al momento de sufrir un daño a tu auto, siempre que contrates un seguro vehicular debes tomar en cuenta las coberturas de pólizas que las empresas pueden ofrecerte.



Dependiendo de las pólizas, tu seguro puede ayudar con los costos de reparación de tu auto estacionado. Nuevamente, el Instituto de Información de Seguros de Estados Unidos recomienda que contrates la cobertura de colisión o la cobertura contra daños a la propiedad.





Foto: Pixabay

¿Qué pasa si chocaron tu auto estacionado en un estacionamiento público?

Ante este tipo de situaciones, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) menciona que puedes hacer válido un seguro de daños.



De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, los titulares u operadores de los estacionamientos públicos tienen la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza. En caso de que sufra un daño tú o tu auto, podrían pagarte hasta 645 mil pesos, pero bajo estas condiciones:



- Por robo total, robo y daño parcial del vehículo, e incendio del inmueble donde se depositó el vehículo, cuando éste sea atribuible al titular u operador.



