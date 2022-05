A prueba: Jeep Grand Cherokee Summit 2022, entre el lujo y la aventura

Cuando me notifican que tendré a prueba un Jeep (sin especificarme el modelo), lo primero que se me viene a la mente es buscar mis botas para lodo e irme preparando para la aventura todoterreno. Llego al punto de recolección de la unidad y, contrario a lo esperado, me encuentro de frente con una camioneta sumamente refinada y opulenta.

Ante mí, posa la Grand Cherokee Summit 2022, la versión más lujosa a la fecha de esta camioneta. Por un momento, mi concepto de diversión todoterreno parece desvanecerse en el aire. Sin embargo, recuerdo que, al final del día, se trata de un Jeep y, por más refinada que se pueda ver, tiene un ADN listo para la aventura fuera del pavimento.

Con esta idea en mente, nos encaminamos a la pista de pruebas todoterreno especializada de Off Road México, en donde nos esperan obstáculos de diferentes formas y tamaños, como caminos de piedra suelta, ejercicios de cruce de ejes y muchos retos más.

Si bien en ocasiones anteriores hemos recalcado lo bien que se ve la nueva interpretación de este clásica SUV, nunca está de más dar un repaso por lo más importante en materia de diseño al exterior.

Al frente, se tiene un nuevo cuerpo de iluminación con trazos más estilizados y que priorizan la horizontalidad. La icónica parrilla se destaca, en esta versión, por detalles cromados que nos dan a entender que se trata de un vehículo con enfoque de lujo.

La silueta de Grand Cherokee conserva sus proporciones clásicas de cofre alargado y habitáculo rectangular, pero añade ciertos elementos como unos rines de aluminio de 21 pulgadas y embellecedores en tonalidades oscuras que le vienen bien.

Donde vale la pena analizar con detenimiento los detalles es en el interior. Como lo mencionamos en el primer párrafo de esta prueba, cuando uno escucha la palabra “Jeep” se imagina una camioneta cuyo habitáculo estará rodeado de materiales duros al tacto y plásticos lavables, pero en esta ocasión no podríamos estar más equivocados.

La calidad y diseño dentro de la nueva Grand Cherokee Summit es francamente sobresaliente. En todo el habitáculo, será difícil encontrar una superficie de tacto que no sea suave o con buena calidad.

La forma en la que convergen materiales como madera de veta abierta con la piel de los asientos y acabados negro piano de la consola central es francamente elegante. De igual manera, sobresale el selector de velocidades, que en este caso está compuesto por una perilla rotativa terminada en aluminio pulido y con iluminación al centro.

Destaca el cluster digital, pantalla interactiva para el pasajero con funciones específicas y el sistema de sonido firmado por McIntosh de 19 bocinas, que ofrece una amplia gama de ajustes y capacidades que lo convierten en uno de los mejores audios del mercado.

El trayecto sobre la autopista México-Toluca no es complicado para el aplomo y soltura que muestra. Esto, en gran parte, es gracias al uso de un motor V8 de 5.7 litros con 357 caballos de fuerza y 390 lb-pie de par.



Si a esto le sumamos el empleo de una suspensión neumática con sistema de amortiguación adaptativa y una transmisión automática de ocho velocidades bien configurada, tenemos como resultado incontables kilómetros en total confort.

Sin embargo, como buena Jeep, siempre será necesario ensuciarla un poco para conocer sus verdaderas capacidades. Para esto, nos adentramos en la pista de pruebas especial de Off Road México, donde encontramos diversos escenarios que ponen en exigencia total a todos los componentes de cualquier vehículo.

Entre ejercicios de cruce de ejes, pendientes pronunciadas que hay que subir con el modo 4Low y vados con agua, conocemos más a detalle las capacidades offroad de este modelo. Si tenemos en mente que es un Jeep, no debería de sorprendernos que supere cada obstáculo en terrenos complicados con facilidad. Sin embargo, el hecho de que sea un producto de lujo y a la par pueda hacer tareas todoterreno sobresalientes sí es algo de aplaudir.

Nos retiramos de Off Road México con un excelente sabor de boca. No obstante, esta sensación de satisfacción tendrá un precio ligeramente elevado si la quieres hacer propia.

Por un precio de un millón 639 mil 900 pesos, la Jeep Grand Cherokee Summit Reserve es una de las mejores camionetas del mercado si estás buscando lujo y, de paso, planeas salir de aventura en algunas ocasiones.