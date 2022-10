Por qué te pueden quitar las placas de tu auto en la CDMX

Uno de los requisitos obligatorios para manejar libremente por las calles de México es que los vehículos estén matriculados. Y es que este es el documento de identificación oficial de autos, camionetas, camiones, motos y de más transporte, con el fin de que el propietario adquiera derechos y obligaciones de tránsito. Pero, si se inclumple con el reglamento ¿es posible perder la matrícula?, hoy en Autopistas te diremos los motivos por los que te pueden quitar las placas de tu auto.



Diferentes combinaciones de números y letras que varían según el tipo de vehículo conforman las placas vehiculares, un documento indispensable para todos los autos que pretendan circular libremente por México. Su importancia es tal que su retiro es una de las medidas que las autoridades toman en determinados casos para que los conductores se hagan responsables en caso de haber incumplido alguna regla de tránsito.

Leer también: Dónde aprender a andar en moto

Razones por las que te pueden quitar las placas de tu auto en la CDMX

En la Ciudad de México es posible que las autoridades correspondientes retiren las placas de un vehículo que ha cometido alguna o varias infracciones, o que cuente con multas atrasadas no pagadas. Sin embargo, no en todos los casos aplica y no cualquier oficial tiene autorización para hacerlo.



Primero, es importante saber que la retención de placas solo se puede llevar a cabo si estas pertenecen a cualquier otro estado de la República Mexicana, es decir, placas foráneas, ya que las matrículas de la CDMX quedan exentas de esta medida. Y es que, si el vehículo presenta alguna sanción, no se le puede retirar ningún documento oficial, todo el proceso se ve directamente con los oficiales o en los centros de tránsito correspondientes.



Pero no es así para aquellos automóviles de otros estados, pues en este caso sí es posible que se le sean retiradas sus placas. No obstante, no cualquier autoridad puede realizar esta sanción, pues solo agentes de tránsito autorizados para infraccionar tiene la facultad de hacerlo.



Imagen: Archivo El Universal



Para identificar a los oficiales correspondientes que están autorizados para quitar las placas de autos foráneos es necesario saber que el uniforme que portan es de color azul o blanco, con una franja de color amarillo neón a la altura de la cintura, además de contar con un brazalete con código QR incluido y su gafete de identificación.

Cómo recuperar las placas del auto si te las quitaron

Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso a disposición de las personas módulos de atención para aclaración de infracciones o multas. Algunos de ellos están ubicados en las siguientes direcciones:

- Liverpool. Liverpool 136, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. A espaldas del edificio sede de la SSP, ubicado por la estación Insurgentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Teléfono: 5242-5100, extensiones: 4996, 4997 y 4998.

- Fray Servando / Garantías. Avenida Fray Servando Teresa De Mier 142, entre 5 de febrero e Isabel La Católica, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

- Módulo 39. Calle 3 sin número, entre avenida Telecomunicaciones y Emilio Bali, colonia Unidad Ejército Constitucionalista, en la alcaldía Iztapalapa.

- Zarco. Eje 4 Norte Avenida Talismán sin número, esquina con avenida Gran Canal, colonia San Juan de Aragón Primera Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

- Coyoacán. Viaducto Tlalpan 3333, esquina Acoxpa, colonia Ejido de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 horas y domingos de 8:00 a 15:00 horas y se recomienda llevar identificación oficial vigente, así como tarjeta de circulación, en original y copia para obtener información sobre las multas correspondientes.

Leer también: Cuándo ya no circulará diario mi auto en la CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters