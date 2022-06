Policía intenta sobornar a mujer por dañar su auto nuevo en el corralón

No cabe duda de que, para muchas personas, el comprarse un auto nuevo es un sueño que se materializa a base de esfuerzo, dedicación y trabajo fuerte. Tal es el caso de Lorena Garcés, maquillista experta en tratamientos de pestañas que recién había logrado comprarse un Audi A1 2022.

No obstante, el sueño de Lorena se convirtió en una pesadilla hace unos días, cuando se dio cuenta de que el corralón al que llevaron su coche quería entregarle su Audi con múltiples daños.

Documentado mediante el celular de Lorena, quien grabó un video oculto al policía responsable del corralón, el oficial intentó “sobornarla” con el pago de la multa y arrastre a cambio de que ella no levantara una denuncia.

“Lo que le propongo es yo ver y realizar todos los pagos que haya generado en el depósito, arrastre, el uso del piso y la multa”, se escucha decir al oficial en el video. “Son como 10 mil pesos que van a salir de nuestra bolsa. Nos dicen que el seguro del corralón no se hace cargo,” agregó el policía.

Horas después, Lorena publicó un video explicando lo sucedido. El Audi A1 de Lorena fue llevado al corralón ubicado en el Campamento 2 de Octubre y, cuando la mujer fue a recogerlo, se dió cuenta de que el coche tenía las dos salpicaderas frontales dañadas.

“Le dije al policía que llamara a su seguro para yo poder llamar al mío para que se haga la evaluación de los daños. El me respondió que no contactaría a su seguro porque ya lo habían checado y que no les cubrían los daños, por eso se ofrecían a pagar lo que había acumulado en el corralón para que me llevara mi coche así,” comentó Lorena.

“Yo llamé a mi seguro, pero no me apoyó en ningún momento,” agregó Lorena. Según sus declaraciones, el ajustador que acudió al lugar le dijo que eso era un tema que debía de checar por su cuenta, pues no podían hacer nada.

“La denuncia no la puedo hacer yo,” escucha decir al ajustador. Por su parte, Lorena solamente pedía que el representante de la compañía de seguros le extendiera un pase para poder reparar su auto en un taller.

Al final, Lorena tuvo que realizar una cotización por su cuenta, la cual está valuada en 50 mil pesos. Según nuestro contacto experto en siniestros y aseguradoras, la empresa responsable del daño (en este caso el corralón) debería de contar con un seguro de cubra los daños efectuados a un automóvil mientras esté en su poder.