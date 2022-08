Padre sorprende a su hijo al recogerlo de la escuela en un Aston Martin Valkyrie

Es muy usual que se recojan a los niños de la escuela en automóviles como los SUV, sin embargo, un padre de Reino Unido sorprendió a su hijo en un Aston Martin Valkyrie al salir de clases, dándole un recorrido de ensueño al chico.

El padre es Tom Hartley Jr., un propietario de un concesionario de hipercoches en Londres. De esta manera fue como pudo tener acceso al Valkyrie, que es un automóvil que vale millones. En un video que se popularizó en Twitter se ve al chico muy feliz al ver llegar a la Valkyrie saliendo de clases.



Mientras el chico esperaba a que su padre abriera las puertas del coche, veía el monocasco de la fibra de carbono expuesto del hiperauto. Siempre puede ser divertido subirse a un hiperauto con un motor de V12 y escuchar rugir el coche mientras se pone en marcha, tengas 10 años o 50.

Leer también: Se hace pasar por jugador del Real Madrid y roba auto de lujo

It’s called sharing the passion and know where your priorities should lye. #StartThemYoung #AstonMartinValkyrie #UFO pic.twitter.com/RJKiAAuOvZ

— Tom Hartley Jnr (@TomHartleyjnr) August 4, 2022