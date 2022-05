Nueva ley de movilidad: todo lo que debes de saber

A partir de hoy entró en vigor la ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual buscará impulsar el uso de transporte público, el flujo de velocidad y respeto de normas para los conductores, y el derecho a la movilidad de todos, ya sea dentro de un vehículo o como peatón.



Dicha ley fue aprobada por el Senado de la República el pasado 5 de abril, y publicada ayer por el Diario Oficial de la Federación (DOF). ¿Por qué es tan relevante y qué es lo que debes saber de ella? A continuación te lo explicamos.





Foto: Archivo El universal

Una ley de movilidad más que necesaria

Según datos de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial (ANASEVI), anualmente, desde 2015, se registran más de 17 mil muertes y 170 mil lesiones relacionadas con accidentes de tránsito en todo el país, siendo los peatones y vehículos sin motor (como las bicicletas) los más afectados.

La situación ha sido tan crítica que se han realizado diversos movimientos para generar nuevas políticas de movilidad, como el visto en internet con el “hashtag” #NomásMuertesViales.



Movilidad para todas y todos

La implementación de esta ley busca favorecer a todos los ciudadanos del país para que ejerzan su derecho a la libre movilidad con una apropiada seguridad, sin distinción de su género, edad, raza, capacidades o lugar de orígen.

Su principal objetivo es priorizar el desplazamiento indiscriminado de todas las personas en el país y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes viales. Asimismo, la nueva ley prioriza el uso de las vías de la siguiente manera:



- En primer lugar están los peatones, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada.

- Siguen las y los ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados.

- Siguen los prestadores del servicio de transporte público.

- Finalmente, están las personas usuarias de servicios de transporte privado y vehículos motorizados particulares.





Foto: Pixabay

Estos son los puntos más importantes de la nueva ley de movilidad y seguridad vial

Se establece una nueva visión de movilidad

La nueva ley sugiere un cambio de perspectiva al momento de hablar de los espacios públicos, ya que ahora cada tema de movilidad se enfocará tanto en el bienestar del tránsito de personas como de vehículos, haciendo de estos espacios más habitables para quienes no tienen acceso a medios de transporte motorizados.



Cambios en la infraestructura vial

Ahora, cada proyecto vial que se realice deberá tener estas condiciones mínimas para poder construirse:



- Tener aceras pavimentadas reservadas para el tránsito de personas.

- Contar con iluminación que permita el tránsito nocturno y seguro de personas.

- Asegurar pasos peatonales seguros y señales de control de tráfico peatonal, motorizado y no motorizado.

- Establecer espacios para peatones y vehículos no motorizados, de calidad, cómodos, accesibles y seguros, y criterios que garanticen dimensiones, conexiones y espacios suficientes para el disfrute de la vía.



Transporte público de calidad

Todas las demarcaciones del país que tengan zonas rurales, deberán proveer de transporte público gratuito a niñas, niños y adolescentes, evitando caminatas mayores a 30 minutos o un kilómetro para educación primaria y 60 minutos o 3 kilómetros para educación secundaria y media superior.



Acciones en caso de un accidente

Quienes sufran de algún daño ocasionado por un siniestro vial, tendrán el derecho a recibir información, orientación y asesoría necesaria completamente gratuita, para que puedan tomar decisiones informadas y ejercer de manera efectiva todos sus derechos, para así evitar actos de corrupción entre conductores y miembros del cuerpo vial.



Foto: Archivo El Universal



¿Qué dice la nueva ley acerca de los automóviles?

No pises el acelerador tan rápido

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial tiene nuevas reglas para los conductores de automóviles, comenzando por establecer los siguientes límites de velocidad:

- 30 kilómetros por hora en calles secundarias y calles terciarias.

- 50 kilómetros por hora en avenidas primarias sin acceso controlado.

- 80 kilómetros por hora en carriles centrales de avenidas de acceso controlado.

- 80 kilómetros por hora en carreteras estatales fuera de zonas urbanas; 50 km/h dentro de zonas urbanas.

- 110 kilómetros por hora para automóviles, 95 para autobuses y 80 para transporte de bienes y mercancías en carreteras y autopistas de jurisdicción federal.



Seguridad dentro del auto

-La ley recuerda que es obligatorio usar cinturón de seguridad para todos los pasajeros de vehículos motorizados.

- Toda niña y niño menor de 12 años o que por su constitución física lo requiera, deberá viajar en los asientos traseros y utilizar un asiento de seguridad.

- Queda prohibido conducir con una alcoholemia (alcohol en el organismo) superior a 0.25 miligramos por litro en aire espirado.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), asegura que esta nueva ley permitirá que México avance en el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como el de “promover la inclusión y reducir el número de muertes y lesiones causados por accidentes viales”.

