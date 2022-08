Mitos del anticongelante

Como conductor sabes que hay una serie de líquidos importantes para el correcto funcionamiento de frenos, motor y otros sistemas. El anticongelante está en la lista. Sin embargo, hay una serie de mitos que rodean a este producto, lo que podría poner en peligro tu seguridad y acelerar el desgaste de tu vehículo. Por ello hoy vamos a explicarte cómo usar el refrigerante de la manera correcta.

Lo primero es explicar que el anticongelante, o líquido refrigerante, cumple con funciones importantes como: proteger el motor aumentando el punto de ebullición y bajando el punto de congelación; proteger el sistema de enfriamiento del motor contra la oxidación o la corrosión; y prevenir la formación de espuma, de acuerdo con VW.

La mejor manera de saber que el anticongelante de tu auto no está funcionando de la manera adecuada es comprobar la temperatura que señala el tablero. También es recomendable revisar el depósito al menos 1 vez al año para saber que está en los niveles óptimos o si ha perdido color, lo que indicará la necesidad de un cambio.

No le des poca importancia a este líquido, sigue los siguientes consejos para que tu auto se mantenga en las mejores condiciones por más tiempo.

8 preguntas sobre el uso de anticongelante

Hay quien cree que el anticongelante no tiene gran importancia y no lo revisan ni cambian con la frecuencia necesaria, pero están en un error y se arriesgan a dañar el motor del auto. Para que no te pase vamos a responderte algunas de las preguntas más comunes con respecto a este producto.



Imagen: Bardahl

¿Qué tipos de anticongelante hay? Existen 2 tipos de líquido refrigerante, uno se combina con agua destilada para obtener la mezcla adecuada para el motor y el otro ya viene previamente diluido. Ambos deben usarse en la medida precisa para mantener el adecuado funcionamiento de tu vehículo, explica VW.

¿En dónde va el anticongelante? Si bien la posición varía según el modelo, el líquido refrigerante se vierte en el vaso de expansión, un recipiente conectado al radiador. Está colocado en la parte superior del sistema de motorización, por lo que es muy fácil verlo.

¿Qué pasa si no utilizo anticongelante? No importa la temperatura ambiente en la que conduzcas, si no utilizas este líquido puedes dañar de manera importante tu motor. Por ejemplo, si la cámara del combustible está muy fría, el rendimiento de tu vehículo se verá afectado. En caso contrario, si estuviera muy caliente, las piezas del motor pueden desgastarse o dejar de funcionar.

¿Cuándo se debe cambiar el anticongelante? Lo mejor es revisar tu manual de propietario para conocer las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, de manera general, VW señala que lo mejor es revisar el nivel del líquido refrigerante en cada servicio de mantenimiento y que el cambio completo debe realizarse cada 20 mil kilómetros o 2 años.

¿Solo se debe usar anticongelante en temporada de frío? La compañía Prestone advierte que ese es un mito pues la función del refrigerante es mantener la temperatura correcta del motor, evitando que este se caliente o se congele, es por ello que se usa durante todo el año. No obstante, sí recomienda poner más atención a este líquido en las temporadas de climas extremos.



Imagen: Pexeles

¿Todos los anticongelantes son iguales? Una vez más, lo mejor es consultar las especificaciones de tu auto en el manual para saber qué características debería cumplir este producto pues algunos, por ejemplo, son de alta calidad con inhibidores contra la corrosión.

¿El color es importante? Este es un mito muy común, pero Prestone explica que los colores de los anticongelantes solo sirven para detectar fugas y no tienen nada que ver con el desempeño y calidad del producto. Incluso, de ser necesario, puedes mezclar colores al rellenar el depósito sin mayor problema.

¿Puedo usar agua en lugar de anticongelante? A menos que sea una verdadera emergencia y no haya más opción, nunca debes sustituir el anticongelante por agua, ya que esta no evitará que el motor se sobrecaliente, y no solo eso, debido a las sales naturales que tiene el agua, tu motor se oxidará y aumentará la corrosión.

Ahora que conoces un poco más sobre los mitos y realidades del anticongelante, tendrás más herramientas para mantener tu auto en las mejores condiciones.

