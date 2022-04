En el mundo automovilístico, no hay nada que se compare a devolverle la vida a un vehículo olvidado. El proceso de reacondicionamiento es muy satisfactorio tanto para quienes arreglan el auto, como para su dueño. Larry Kosilla, empresario y creador de contenido estadounidense, lo sabe y le devolvió las ganas de conducir al dueño de un mítico Ferrari que estaba abandonado.



A través del canal de Youtube AMMONYC, Larry compartió la historia de un Ferrari 328 GTS del año 1986 que había estado guardado en el garage de su propietario durante 6 años, acumulando polvo en su carrocería y óxido en su motor.

Mira cómo logró restaurarlo junto con un equipo de profesionales en menos de una semana.



Ferrari 328 GTS: del olvido a las autopistas

El viaje de este Ferrari inició en los noventas, cuando su dueño lo adquirió y, por un par de décadas, lo usó para recorrer las autopistas de Estados Unidos.

Como es lógico, el tiempo le cobró factura y poco a poco comenzó a tener daños en la pintura, haciendo que el dueño fuera perdiendo la motivación de conducir y posteriormente, guardándolo por 6 años.



Afortunadamente, el equipo de AMMO llegó al rescate: Mediante un trabajo de limpieza profunda, dentro y fuera del auto, Kevin Brown, Jason Rose y Dan Miele buscaron volver a enamorar al dueño del vehículo y motivarlo a regresar a las calles.





Limpiando a profundidad un Ferrari

En el último episodio de Drive And Protect, el ya clásico Ferrari 328 GTS tuvo un lavado de cara increíble.

No estaba en pésimas condiciones técnicas, pero sí era un desastre a nivel estético. El poderoso color rojo de su pintura estaba desprendida y en capas agrietadas; los neumáticos llenos de polvo y la cabina cubierta de moho.

Normalmente, al enfrentarse a un auto así, algunas personas optarían por tirar la toalla, pero Larry y compañía son expertos en limpiar automóviles a detalle.



El primer paso fue quitar llantas y lavar la carrocería con agua a presión. Posteriormente cubrieron todo el auto con espuma especial por unos minutos y cepillaron los sitios más pequeños minuciosamente hasta borrar cualquier rastro de polvo. Después, lavaron la zona de tren de rodaje con aire comprimido, pulieron la pintura hasta eliminar los daños por rayos UV. Finalmente aspiraron y limpiaron la zona del motor, cajuela y cabina.



Al término de una semana, el 328 GTS parecía sacado de una cápsula del tiempo, completamente intacto y listo para ser conducido. Ahora el dueño tiene la decisión de venderlo o tener una gran segunda etapa a su lado, y ¿por qué no? restaurar el Lamborghini Espada de 12 cilindros que también tiene guardado en su casa.





Ferrari 328 GTS, una bestia ochentera con clase

La limpieza de este auto en particular emocionó por que no es cualquier deportivo. Se trata del primer modelo de su línea y es una bestia aún 36 años después de su lanzamiento.



El Ferrari 328 GTS es un biplaza de dos puertas y tracción trasera, mide 4.2 metros de largo, 1.7 metros de ancho y 1.1 metros de altura; funciona con un motor de v8 de 3.2 litros (cuatro válvulas por cilindro), tiene 270 caballos de fuerza, 231 libras-pie de torque y puede llegar de 0 a 100 kilómetros en 6.40 segundos. Sin duda, es todo un placer ver cómo un Ferrari de este tipo vuelve a nacer.



