Mazda y su estrategia para bajar de precio al Mazda2

A pesar de las alzas de precios sin control dentro de la industria automotriz, una marca sorprendió a todos anunciando que, para su nuevo auto modelo 2023, bajarían cerca de 36 mil pesos en el valor de la factura.

Mazda comunicó que, a partir de ahora, el Mazda 2 2023 llegaría a los pisos de venta de la firma por 273 mil 900 pesos en su versión más accesible, sin sacrificar un solo elemento de confort o seguridad.

¿Cómo lograron esto? Para conocer a detalle los motivos detrás de esta decisión, y lo que esto representa para la marca, platicamos con Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México, al respecto del decremento en el precio de su producto y la estrategía a futuro de la marca.

¿Cómo es que Mazda está logrando mantener sus costos operativos dentro del rango que les permita bajar el precio del Mazda2?

Esto es el reflejo de una estrategia que comenzamos hace ya un tiempo. Mazda Corporation ha iniciado un plan de expansión en México desde hace dos años, por lo cual nuestra estrategia de producto no obedece a decisiones súbitas.

Dentro de esta estrategia, contemplamos crecer a doble dígito la producción en nuestra planta en Salamanca, y Mazda2 es el producto que va a detonar este crecimiento.

¿Cómo es que el reducir el costo de un automóvil no les representará una pérdida en las ganancias de la marca?

La estrategia de expansión de Mazda de México tiene marcados sus objetivos en el largo plazo y, bajo este esquema, juega un papel clave la economía de escala, donde a mayor volumen de producción los costos bajan, permitiendo reposicionar el precio de Mazda2 sin sacrificar su calidad, equipamiento o niveles de seguridad.

¿El bajarle el precio a uno de sus modelos podría indicar que notaremos este comportamiento en el resto de su gama para retomar un buen nivel de ventas?

No. Esta expansión de precios y modelos no es para todos los modelos. Los números de la industria cambian a partir de las situaciones globales y no son estáticos.

La decisión de expandir la oferta de Mazda2 obedece exclusivamente a nuestro interés de competir en nichos de mercado donde no teníamos participación, y ofrecer a nuestros clientes más opciones de calidad dentro de nuestro portafolios de producto.