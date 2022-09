¿La gasolina de tu coche se puede echar a perder?

¿La gasolina se puede echar a perder? No es una pregunta que se hagan muchas personas. Es una situación que suele pasar desapercibida la mayor parte del tiempo y no se le da la importancia que debería tener. Sin embargo, es una posibilidad desfavorable que puede ocurrir y ocasionar un grave daño al auto si no se toman precauciones.

Por estar varados por mucho tiempo, algunos autos se quedan con la misma cantidad de gasolina durante una extensa temporada, pero ¿te has preguntado si esto le puede afectar? La realidad es que ello depende de varios factores a considerar, de ahí lo complejo que podría ser responder la pregunta. Y es que para comprender el funcionamiento de la gasolina, tenemos que contemplar los diferentes elementos dentro de su composición que desempeñan una labor específica para que el motor siempre esté en las mejores condiciones posibles.

De manera general, la sugerencia en caso de que un auto haya permanecido mucho tiempo estacionado, es llenar el tanque de gasolina para renovar el líquido que hay dentro. A continuación te dejamos más tips y consideraciones sobre este tema.



Imagen: Archivo El Universal

¿Tiene fecha de caducidad la gasolina?

En líneas generales, la gasolina nunca caduca, no tiene una fecha de vencimiento como tal. Sin embargo, además de tender a evaporarse, también atraviesa por un proceso de oxidación que cambia su composición y, en el peor de los casos, puede llegar a provocar daños internos al auto.

Por eso es recomendable no dejar rastro del combustible viejo en un auto que se quedó estacionado por tiempo indefinido, en especial si estuvo sujeto a elevadas temperaturas, o expuesto al sol, debido a que esto podría aumentar el nivel de oxidación.

Por otra parte, el sitio especializado en automóviles, autonoción.com, destaca que en el mismo momento en que se carga gasolina, empieza el proceso de pérdida de componentes ligeros, provocando un impacto negativo en el combustible, ya que esos componentes aportan beneficios en la fase de arranque en frío.

Cuando empiezan a perderse dichos elementos, la gasolina comienza a volverse débil y, por consecuencia, existe un mayor riesgo de que el auto registre temperaturas altas, preignición, detonación e inclusive daños en el pistón. En esa situación, tanto la densidad como el octanaje de la mezcla se elevan, haciendo que la gasolina se vuelva más pesada, lo que lleva a la acumulación de carbonilla dentro del motor que afecta principalmente a las bujías.



Imagen: Unsplash

Recomendaciones para mantener en buen estado la gasolina en autos de poco uso

La compañía BP establece una serie de recomendaciones con el principal motivo de cuidar el interior y funcionamiento óptimo de cualquier auto con tendencia a estar mucho tiempo estacionado:

- Surtir el auto de manera constante aunque sea con un poco de combustible. Esta acción hará que se integren componentes adicionales que ayudarán a evitar el daño al pistón y las detonaciones irregulares cuando se exijan altas revoluciones.

- Mantener siempre el tanque del automóvil medio lleno para que el vapor del líquido no termine siendo aspirado y condensado con el paso del tiempo.

- Es muy recomendable agregar aditivos ricos en antioxidantes, inhibidores de corrosión y desactivadores de metales.

- Invertir en bujías de calidad para evitar que se concentren grandes cantidades de carbonilla alrededor, todo esto para no entorpecer el arranque del motor.

