A la "amores perros", captan choque fuerte y video se vuelve viral

Varios son los conductores que acostumbran grabar lo que sucede a su alrededor mientras van conduciendo. Gracias a eso se han podido capturar situaciones sorprendentes o preocupantes, como fuertes choques que sirven como evidencia futura. Y, eso fue lo que le sucedió a una pareja en México, un evento que nos hizo recordar a la película "Amores perros". Aquí te contamos a detalle lo que pasó.

Todo inició en Tamaulipas, Ciudad Madero, Boulevard López Mateos. Cuando una pareja se encontraba dentro de su vehículo, del otro lado de la avenida esperando el cambio de semáforo. Ellos se dispusieron a grabar un video pues llamó su atención que un hombre estaba tratando de controlar el incendio en su auto con su camisa. Los ocupantes que estaban capturando el momento hablaban de lo sucedido: “ah ya lo apagaron verdad”, “no, sigue prendido, abajo está prendido…", “no manches, qué onda, a la mecha"…

Parecía que el video solo se iba a tratar de un conductor intentando apagar las llamas cuando, de pronto, ocurrió algo inesperado, dos automóviles tuvieron un fuerte choque de frente y se puede observar como quedan parcialmente destrozados del parachoques. Tal como si se tratara de la escena que une las historias en la película mexicana, "Amores perros".

Como era de esperarse, la pareja espectadora realmente se sorprendió al haber capturado el accidente automovilístico. E incluso la reacción de la joven fue la siguiente: “su pinche madre lo grabé, no manches, quedó grabado…".

Debido a esta coincidencia, la mujer, identificada en Facebook con el nombre de usuario Yagami Meiko, se dispuso a postear el video que no tardó en volverse viral en redes sociales en donde muchos internautas se sorprendieron del final inesperado y la casualidad.

Entre las reacciones de los usuarios están las siguientes: “una serie de eventos desafortunados", “a veces cuando esperas una cosa pasa otra totalmente diferente”, “muchos eventos en cuestión de segundos”, “ni en amores perros se vio tanto", “la definición del caos", son tan solo algunos de los comentarios.

Afortunadamente, al parecer, solo fue el susto y nadie salió gravemente herido.

Leer también: Bad Bunny pone a la venta su Bugatti Chiron edición especial

Choques en Ciudad Madero, Tamaulipas

Este no es el único accidente registrado en este cruce, pues frecuentemente se han reportado incidentes automovilísticos en el sitio debido a que se trata de una avenida muy concurrida.

Tan solo hace dos meses ocurrió un choque entre una camioneta y dos repartidores de comida, debido a los golpes, los motociclistas fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, por fortuna, solo contaban con raspones, aunque la conductora del vehículo insistió en llevarlos al hospital. Desafortunadamente también han habido accidentes en esta avenida que han tenido un final trágico.

No importa la avenida por la que transites, siempre sigue todas las medidas de seguridad, tales como, portar el cinturón de seguridad en todo momento, o casco si cuentas con motocicleta, nunca distraerse, no utilizar el celular mientras conduces, no llevar niños en la parte delantera y respetar las señales viales. Ya que esto podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Leer también: Sube la verificación en el Edomex, estos son los costos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters