Hombre se implanta la llave de su Tesla para no perderla

Para los conductores más despistados, perder u olvidar las llaves de sus autos podría representar un serio problema acompañado de más de un dolor de cabeza. Dependiendo del ingenio, cada quien tiene un método para remediar la situación, algunos más extraños, y sobre todo más extremos que otros, como el caso de un hombre estadounidense cuya decisión asombró a propios y extraños, pues recurrió a una cirugía para implantarse la llave de su Tesla dentro de la mano.

Para darle fin a los corajes por no recordar dónde están las llaves, y también evitar un posible robo, la solución de este hombre fue siempre tener su llave en la mano, literalmente.



Imagen: Unsplash

Aunque pudiera parecer extraño y hasta peligroso, lo cierto es que la operación no se llevó a cabo introduciendo una llave tradicional hecha de algún metal. Lo que se insertó en la parte derecha de la mano del hombre fue un pequeño pero poderoso chip que le da el poder de abrir las puertas de su Tesla, realizando un gesto en específico al acercarse a su auto, sin necesidad de utilizar algún objeto.

No cabe duda que la tecnología ha traído en los últimos años grandes avances para facilitar la vida de muchas personas. Antes se requería de tiempo y esfuerzo para realizar algunas tareas, pero hoy eso se ha visto simplificado por las bondades del desarrollo tecnológico y eso aplica también en el caso de los autos.

En este caso la tecnología ha facilitado la vida de Brandon Dalaly hasta el punto de integrar un elemento esencial dentro de él, como son las llaves de su Tesla, aunque tiene la motivación de incorporar más documentos importantes en algún futuro.

Fue tanto el asombro por su decisión que el hombre quiso compartir su curiosa historia en redes sociales. En un video subido a la plataforma Twitter, el extravagante joven mostró parte del proceso de la implementación del chip. En el clip se observa como un experto perfora parte de su piel, en concreto la zona inferior del dedo anular, para posteriormente introducirle un pequeño objeto, el procesador con información que corresponde a la llave del auto.



@elonmusk

Finally decided to take my phone key issues in to my own hands... literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI

— Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022