“Gasura”: el combustible ecológico desarrollado en Argentina

Reemplazar a la gasolina, considerada el combustible máter de los autos, es uno de los grandes retos para la industria automotriz en favor del medio ambiente. Y aunque los modelos eléctricos e híbridos cada vez tienen más presencia, un vehículo se sale completamente de lo común al funcionar con “gasura”, un combustible ecológico desarrollado en Argentina.



El invento de este nuevo combustible llevó más de 10 años de investigación y experimentos a cargo Edmundo Ramos, un ingeniero electromecánico de Argentina que tomó la decisión de utilizar su tiempo libre para crear algo que ayudará al medio ambiente, pues está convencido de que el petróleo se agotará, por lo que decidió poner en marcha su creación, un gasificador que funciona con “gasura”, como él le llama.

El auto que funciona con basura, un invento de combustible ecológico

Edmundo Ramos es un hombre de más de 60 años que vive, junto con su esposa, en un pueblo de Córdoba, Argentina, y por más de 10 años, después de jubilarse, decidió dedicarse a su novedoso proyecto: un combustible ecológico.

“En el 2008 empecé con esa idea loca teniendo en cuenta que el petróleo se iba a acabar y la basura nos taparía en cualquier momento”, reveló Edmundo para varios medios de comunicación argentinos por los que fue entrevistado.



La investigación de Edmundo se basó en combustibles tradicionales que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales funcionaban, principalmente con madera cruda. Sin embargo, estos eran muy complicados de fabricar, por lo que siempre tuvo en mente simplificar todo el proceso para que cualquier persona pudiera replicarlo.



“Mi gasificador terminó siendo algo tan sencillo como un tacho de chapa de metal con una tapa y dos agujeros”, aseguró Edmundo en una de sus entrevistas y agregó que: “cuando logré que funcionara luego de 12 años, lo primero que hice fue patentarlo y luego lo hice de código abierto, es decir que cualquiera en el mundo puede copiarlo y fabricarlo”.



El invento fue puesto en marcha en una vieja camioneta Ford Ranchero la cual fue adaptada de tal manera que, gracias al gasificador, pudiera funcionar con basura. Para 2019 dicho vehículo arrancó por primera vez, convirtiéndose en el primer auto que funcionaba con basura en Argentina.



Imagen: Facebook: Auto a basura

Combustible ecológico creado con basura permite circular a los autos

El gasificador, presentado como un termotanque de más de 50 litros, se rellena con residuos secos que Edmundo Ramos llama “gasura”, los cuales pueden contener madera, carbón y restos de cáscaras de frutas o semillas.

Lo mejor es que no es necesario modificar el motor del auto sino que se le se agrega un tanque en el cual harán combustión los residuos secos y luego el “gas de basura” llegará al motor del vehículo a través de una manguera haciéndolo funcionar.



“Este vehículo no solamente no contamina, sino que aporta un 20% de oxígeno mientras estoy conduciendo. Es un árbol con ruedas”, asegura Edmundo Ramos, al devolver oxígeno por el escape mientras el auto está en marcha.



Su creador detalló que su auto alcanza los 115 kilómetros por hora y tiene una autonomía de entre 600 y 1000 kilómetros.

Su combustible ecológico le ha permitido viajar a lo largo de su país, comenzando desde Quiaca hasta Río Gallegos en Argentina. “Salimos de Córdoba y subimos hasta La Quiaca. La camioneta tiene 3 combustibles, nafta, GNC y gasura. De la Quiaca hasta abajo, al sur de Río Gallegos, llegamos combustionado solo los residuos que fuimos encontrando en el camino”, relató Edmundo para una de sus entrevistas.

Sin duda un desarrollo prometedor del que seguro volveremos a escuchar.

