La pandemia de coronavirus ha cancelado innumerables eventos, incluidos los Auto Shows de Detroit, Nueva York y Ginebra. Ahora, ha causado la suspensión del Festival de la Velocidad de Goodwood.

Si bien el evento se pospuso originalmente, los organizadores determinaron que no sería posible retrasar el Festival de la Velocidad hasta fines del verano o principios del otoño debido a las medidas de distanciamiento social.

Como explicaron, “Goodwood siempre se ha enorgullecido de crear los mejores eventos y experiencias disponibles y, con las medidas necesarias para combatir el virus que permanecen en su lugar, no sería posible celebrar el Festival o Revival sin comprometer severamente experiencia para todos los involucrados".

También lee: F1 y Lewis Hamilton se alistan para el regreso

Los organizadores se mostraron tristes porque tuvieron que cancelar el Festival of Speed and Revival de este año , y señalaron que "la ausencia coloca no solo eventos futuros, sino incluso el futuro a largo plazo de la finca bajo una tensión considerable". Eso no suena bien y los organizadores dijeron que dependen "en gran medida" de estos eventos para financiar sus operaciones.

Dadas sus finanzas "severamente comprometidas", la Asociación de Partidarios de Goodwood está resucitando en un esfuerzo por salvar los eventos para las generaciones futuras. A cambio de una contribución única, las personas pueden convertirse en “Goodwood Supporters” de por vida y tener su nombre grabado permanentemente en una placa conmemorativa que recorre el perímetro del Circuito del Motor.

Las personas que ya compraron boletos para los eventos de este año pueden solicitar un reembolso o hacer que se reinviertan hasta 2021.