El primer robo de llantas del Corvette C8 en el mundo

Es imposible negar que el Corvette C8 2020 fue uno de los lanzamientos más anticipados durante 2019, lo que hizo que se convirtiera en un objeto de deseo casi inmediatamente al momento de rodar por las calles. Era cuestión de tiempo para que los amantes de lo ajeno hicieran de las suyas y dejaron sobre ladrillos, literal, al nuevo deportivo de la casa americana.

Motor Trend se encontró con la curiosa imagen en las calles de Detroit, donde se dieron cuenta que los ladrones no estaban interesados en nada más que no fueran los rines y neumáticos, ya que el resto del coche está intacto y no se llevaron los birlos.

Superficialmente no hay daños, pero la inclinación en la que fue dejado el coche puede causar problemas internos, especialmente en el motor, que ahora se encuentra en la parte posterior del automóvil.

También lee: El primer Chevrolet Corvette es vendido por 3 millones de dólares.

No cabe duda que estacionarse en la calle es algo arriesgado, especialmente si se trata de uno de los primeros Corvette C8 del mundo, que seguramente era una unidad de preproducción utilizada por algún trabajador de la marca.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguros en Estados Unidos, durante el 2017, por cada 100 mil habitantes en Detroit había en promedio 301 victimas de robo de autopartes. No es una buena noticia, pero la ciudad no figura en las 10 más inseguras del estudio, que era liderado por Nuevo México con 1,097 victimas por cada 100 pobladores.

La producción en serie del nuevo Corvette C8 comenzará en febrero y las primeras entregas a clientes se llevarán a cabo en el mes de marzo.