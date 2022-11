Diferencias entre todos los tipos de autos eléctricos en México

Existe una gran cantidad de dudas respecto a los autos híbridos o eléctricos. Para despejar las posibles preguntas que se puedan generar, juntamos todos los diferentes niveles de electrificación dentro de la industria automotriz disponibles en México para darte a conocer sus puntos fuertes y debilidades. De esta manera. comprenderás cuál es aquél que se adapta a tu estilo de vida, necesidades y, sobre todo, presupuesto.

Semi híbrido - Mazda 3 Mild Hybrid ($454,900)

El primer paso hacia la electrificación es uno de los puntos fuertes del sedán compacto de la firma japonesa, que no se olvida de ese carácter “premium” en muchos sentidos.

La tecnología mild hybrid es una alternativa reciente en nuestro país, donde se combina el motor a gasolina con un pequeño generador y batería para suministrar energía a esos accesorios que usamos para que el camino sea más ameno. Esta tecnología se acompaña de un sistema eléctrico de mayor voltaje, generalmente 24 o 48 volts, que se carga mediante desaceleraciones y frenadas, donde en lugar de perder energía cinética, se almacena para su uso posterior. Se logró un consumo promedio de 11.7 km/l. El motor que usa esta versión es el 2.0 litros de 153 caballos de fuerza y 148 lb-pie, el más pequeño disponible en la gama. A grandes rasgos, la tecnología mild hybrid mejora ligeramente el consumo de gasolina, cosa que viene directamente ligada a la cantidad de emisiones contaminantes. No es tan compleja como un híbrido total, cosa que le resta puntos si lo que buscas es despegarte de la gasolina lo más posible. En lo que sí se beneficia es en que trata de aprovechar pequeños instantes de la conducción con el objetivo de disminuir al máximo el uso del motor a gasolina, pero para ello se necesita tener carga suficiente.

Híbrido convencional - Toyota Camry ($664,300)

Tan sencillo como manejar. Los autos de la firma japonesa han dominado el segmento de los híbridos por su simpleza y ahorro de combustible.

Si lo que quieres es un auto que ahorre combustible pero aún no estás listo para sumar un PHEV o un eléctrico a tu estilo de vida, la mejor opción siempre será un híbrido convencional. Esta tecnología funciona con el trabajo de un motor a gasolina y un propulsor eléctrico alimentado por baterías, para dar como resultado muy buenos consumos de combustible sin sacrificar esa sensación de conducción convencional. Camry, al ser un sedán mediano, cuenta con un tren de poder que se conforma por un motor de 2.5 litros que, al conjuntarse con el propulsor eléctrico, proporciona 208 caballos de fuerza y 163 lb-pie de par. Durante nuestras pruebas con el auto, pudimos notar que el promedio de consumo de combustible era de 19 km/l en situaciones combinadas. Esta cifra lo coloca como uno de los mejores en cuanto a ahorro de combustible y, lo mejor, es que no se tiene que hacer nada más que manejar para cargar los paquetes de baterías del auto. Cuando se encuentra completamente cargado, el auto puede recorrer trayectos de cinco kilómetros sin prender el motor de combustión interna. Según la propia computadora del auto, con el tanque de gasolina lleno y la batería en su capacidad máxima, el Camry híbrido podría circular hasta 750 kilómetros antes de tener que pisar una gasolinera.

Híbrido enchufable - Mitsubishi Outlander ($876,900)

Lo mejor de ambos mundos se junta en un vehículo con espacio para toda la familia.

Con el Outlander PHEV, Mitsubishi ofrece una de las opciones electrificadas más interesantes del segmento. Por sus siglas, estamos ante un vehículo híbrido enchufable. Esto quiere decir que podremos recargar la batería no solamente con un manejo eficiente, sino también utilizando una toma de corriente de 120v como la que tenemos en casa, durante ocho horas o 4.5 horas con 240v. Con Mitsubishi Outlander PHEV se dispone de un bloque de cuatro cilindros y 2.0 litros que genera 117 hp, más dos motores eléctricos extra, colocados en cada eje, dando un total de 197 hp. Las baterías, que tienen una capacidad de 13.8 kW, pueden ofrecer hasta 50 km de manejo 100% eléctrico y, en dicha modalidad, alcanza una velocidad máxima de 120 km/h. Este, como prácticamente todos los vehículos electrificados cuyo propósito sea buscar la mayor eficiencia posible, deben de conducirse de la manera correcta. Es decir, aprovechar la energía del frenado regenerativo y aprender a jugar con la desaceleración, para obtener de vuelta la mayor cantidad de energía posible. Lo anterior puede llegar a resultar en consumos de hasta 24 km/L con un manejo adecuado, significando una visita a cargar combustible, por lo menos cada mes o mes y medio, si tus recorridos diarios suelen estar entre 25 y 30 km diarios y eres amable con el acelerador.

Eléctrico accesible - JAC E SEI4 PRO ($779,000)

La opción para quienes buscan movilidad eléctrica sin gastar tanto.

Contrario a lo que hace algunos años se pensaba, hacerse de un auto eléctrico no es inalcanzable. Como ejemplo, la familia de autos propulsados por batería que tiene JAC en nuestro país. Un auto eléctrico de corte accesible tiene como principal factor el uso de un paquete de baterías que, en promedio, es de 50 kWh. Este tamaño de baterías permite una autonomía de poco más de 350 km por cada carga (380 en E SEI 4 Pro). Algo que viene bien si lo que se está buscando es un vehículo libre de emisiones contaminantes que tenga la autonomía necesaria para todos nuestros trayectos diarios. Al ser un auto 100 por ciento eléctrico, sí necesita conectarse a un punto de carga para recuperar energía. Enchufado a una toma de corriente directa (como las que se encuentran en las agencias de la marca) puede subir del 15 al 100 por ciento de la batería en 9.5 horas. Si se conecta a una toma doméstica, el tiempo de carga puede aumentar considerablemente. Esta SUV subcompacta de carácter familiar tiene como precio base 779 mil pesos que, si bien no puede sonar a algo tan accesible, es un hecho que es uno de los representantes más balanceados dentro del segmento de autos propulsados por baterías a precios contenidos.

Eléctrico de lujo - BMW iX (desde $1,835,000)

La cúspide de la exclusividad que está libre de emisiones.

Gracias a su popularidad y alta demanda, los eléctricos han dejado de ser simples cajas grises sin chiste que solamente servían para ir del punto A al B sin gastar gasolina. Ahora, son objetos de deseo tal y como lo ejemplifica la BMW iX, una camioneta 100 por ciento eléctrica que, al día de hoy, se coloca como una de las propuestas más interesantes y lujosas de toda la industria automotriz en el país. En este caso, el paquete de baterías es de 111.5 kWh, casi el doble de lo que encontramos en propuestas más accesibles. Esto se traduce en una potencia de hasta 523 caballos de fuerza y una autonomía sobresaliente de hasta 620 kilómetros por cada carga, si se maneja tranquilamente y se es cuidadoso con las aceleraciones y frenadas. Otro de los puntos a destacar de esta propuesta de movilidad electrificada es el sistema de carga rápida. Si se conecta a un punto High Power de BMW, podrá recuperar hasta 100 km de autonomía en tan solo seis minutos. Si se enchufa a un punto de carga rápida le tomará 21 minutos recuperar esta misma autonomía y, finalmente, en un Wallbox para casa de 11 kW tendrá que pasar poco menos de dos horas para tener la misma carga. Eso sí, al ser un producto sumamente especial, todos los servicios y mantenimientos se tienen que hacer directamente con BMW y requiere de ciertos cuidados especiales.

Un eléctrico a gasolina - Nissan Kicks e-Power (desde $555,900)

Una solución novedosa y única para el mercado mexicano, donde te olvidas de los cables para recargar la batería.

Al momento de haber realizado el contacto con estos autos electrificados, Nissan todavía no presentaba la tecnología e-POWER en el país, pero que entra justo a tiempo para poder explicarla tras el primer contacto que tuvimos con esta nueva propuesta. Se trata de una respuesta ante la incertidumbre que un eléctrico convencional podría generar, sin mencionar que el costo es aún un reto importante a vencer. Nissan desarrolló esta tecnología en Japón en 2016, para usarlo en el Note e-POWER 2017, y que representa una solución para mercados como el nuestro.

Sí, es un eléctrico, pero no necesita conectarse a la electricidad para cargar las baterías de 2.1 kWh. Esto es tarea de un pequeño motor a gasolina que funciona como generador, pero que no mueve las ruedas. A pesar de ello, al acelerar con mayor intensidad, el motor de combustión hace la labor de representar el sonido clásico de aceleración para que la experiencia sea más realista. La potencia es de 134 caballos de fuerza y 206 lb-pie de par con una transmisión que no tiene velocidades, algo natural en los eléctricos.

A México llega exclusivamente con Kicks y tiene las mismas ventajas fiscales de un eléctrico como LEAF, pero con autonomía de hasta 900 kilómetros.

Para su funcionamiento es necesario rellenar el tanque con gasolina, pero será después de un buen rato, pues se estima un consumo de 24.8 km/l. Las sensaciones de manejo transmiten aceleración instantánea y adaptabilidad según los modos de manejo.

A pesar de que Nissan tiene varios eléctricos puros en otros mercados, la introducción de Kicks e-POWER representa dos pilares importantes para su visión:

- Electrificación masificada a un precio razonable.

- El inicio de un proceso de transición y preparación en lo que la infraestructura es adecuada para el siguiente paso.

La batería se recarga automáticamente cuando el nivel está por debajo de la mitad, con una entrada suave por parte del generador de gasolina, o bien, al desacelerar y frenar.

Independientemente del ahorro de combustible y largas distancias sin tener que pisar una gasolinera, los autos híbridos y eléctricos tienen ventajas fiscales que resultan atractivas al momento de adquirirlos, como lo es el no pagar tenencia ni ISAN (Impuesto Sobre Autos Nuevos), no verificar durante ocho años, tienen descuentos en autopistas urbanas y pueden circular diario a pesar de que se levante una contingencia ambiental. A pesar de ello, recientemente el Gobierno de la CDMX por medio de la Secretaría del Medio Ambiente no contempla a los autos mild hybrid (como el Mazda3 de la prueba) como acreedores a estos beneficios.

Agradecemos a Off Road México por las facilidades para realizar esta prueba y sesión de fotos.