Cuánto aire debe tener la llanta de refacción

Las llantas de nuestro auto son parte de las piezas más importantes ya que sin ellas no podríamos trasladarnos cuando conducimos. Por lo que es de suma importancia cuidar las 4 ruedas que tenemos. No obstante, a veces suceden percances y alguno de nuestros neumáticos llega a poncharse. Es por ello indispensable contar con la refacción. Pero lo que pocos saben es que si se quiere utilizar de la manera más segura esta debe ir inflada a cierta presión.

No corras riesgos. No basta con cargar la llanta de refacción, esta debe estar lista para utilizarse y que puedas salir de un problema sin necesidad de llamar a la grúa. Es por ello que en Autopistas te contamos a qué presión de aire debe ir.

¿Cuánto presión de aire deben tener las llantas de refacción?

Muchos conductores asumen que las llantas de refacción deben tener la misma presión de aire que las originales. Sin embargo, varias marcas de neumáticos afirman que lo mejor es inflarlas un poco más.

Lo ideal es siempre revisar el manual de propietario del vehículo para encontrar la presión de aire correcta, pues cada modelo es diferente y uno de los factores a considerar es la capacidad de peso que soportan.

No obstante lo anterior, hay algunas medidas estándar que se pueden tomar como referencia. Por lo general las llantas normales tienen un PSI (libras por pulgada cuadrada) de entre 30 y 35, pero cuando se trata del neumático de repuesto de un rin más pequeño que las ruedas regulares, lo mejor es llevarlo a una presión de aire de 60 PSI. Solo no te olvides que es uso de emergencia por lo que no debes utilizarlo por mucho tiempo.

Por otro lado, si posees un vehículo de mayor carga, como una camioneta o un SUV, marcas como KIA recomiendan que la presión de las llantas sea de 36 PSI, y para modelos más grandes de 42 PSI. También especifican que si mantienes la presión en frío, las llantas deben de ir a 35 PSI, pero si están en caliente deben llegar a 40 PSI, así lo recomiendan blogs como el Salvador de llantas.



Foto: Pixabay

Toma esto en cuenta cuando uses la llanta de refacción

Cuando utilices tu llanta de refacción, Chevrolet menciona que, además de asegurarte que tenga la presión de aire correcta, por seguridad, lo mejor es no conducir a una velocidad que exceda los 80 kilómetros por hora.

También considera que la llanta de refacción solamente es para uso temporal, por lo que no olvides reparar el neumático que se dañó para volver a colocarla.

Aunque esté guardada, no te olvides que debes darle mantenimiento a la llanta de refacción, eso incluye revisar la presión de aire que tiene, al menos una vez al mes y antes de cada viaje largo.



Foto: Pixabay

Ahora que ya conoces cómo mantener en buen funcionamiento tu llanta de refacción, te recomendamos que la cuides y sí la llegas a utilizar que solo sea en casos necesarios, para cuidar de tu carro y tu bolsillo.

