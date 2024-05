El reglamento de tránsito es utilizado prácticamente por todos los automovilistas. Con el simple hecho de salir de casa y dirigirse a la escuela o el trabajo, debemos seguir sus normas para evitar accidentes.

Pero ¿realmente lo conocemos? Y es que uno de los errores más comunes es no saber la diferencia entre multa e infracción, por ello, en Autopistas resolvemos tu duda.

Multa e infracción de tránsito. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también Cristales polarizados, ¿cuál es el máximo permitido?

¿Cuál es la diferencia entre infracción y multa?

El objetivo del reglamento es regular el tránsito en las calles y garantizar la seguridad vial. Además, sus disposiciones son “aplicables a peatones, ciclistas, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo matriculado en el país o el extranjero y que circule en el territorio”.

Dentro de los puntos que establece este documento, hay dos conceptos que escuchamos con frecuencia. Hablamos de las infracciones y multas, generalmente utilizadas como sinónimos por la confusión que generan.

No obstante, están lejos de ser iguales. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la definición de cada término es el siguiente:

Infracción: Conducta que transgrede alguna disposición del presente reglamento o demás disposiciones de tránsito aplicables, y que tiene como consecuencia una sanción.

Multa: Si bien no se establece una definición del concepto, se emplea como sinónimo de sanción, la cual se establece según el tipo de infracción cometida.

Así pues, podemos entender por "multa" a la consecuencia de haber cometido una infracción y debe pagarse conforme la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA).

Por su parte, la infracción implica la pérdida de puntos en nuestra licencia de conducir. Esta es una de sus principales distinciones dentro del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Multas e infracciones de tránsito. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las infracciones y multas más comunes?

Hay varios tipos infracciones. Cuando incumplimos alguna norma del reglamento debemos cubrir la sanción o la multa correspondiente, ello nos garantiza poder realizar trámites vehiculares como la verificación.

Las infracciones por equipos electrónicos y fotocívicas son las más comunes. Este último es un esquema de sanciones educativas y cívicas asociadas al puntaje de las placas.

Cada semestre, las placas de los vehículos registrados a nombre de una persona física en la CDMX tienen asignados 10 puntos, los cuales se van restando por cada infracción cometida, indica la Secretaría de Movilidad.

Ahora bien, las multas más comunes son por no respetar el "Hoy No Circula", no portar la tarjeta de circulación, por verificación extemporánea, por conducir a exceso de velocidad y no tener seguro vigente. ¿Conocías sus diferencias?





Leer también Cuánto cuesta la Chevrolet Tracker 2024 más barata

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters