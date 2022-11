Consejos para preparar tu auto para el invierno

A pesar de que todos los autos son probados en diversos climas, es inevitable que al llegar el invierno, se tengan que hacer algunos ajustes para que su funcionamiento siga intacto. Aunque en México no tenemos cambios de temporada tan drásticos como en otras latitudes, hay zonas donde es común que las temperaturas desciendan por debajo de los 0° Celsius.

La batería

Uno de los centros de poder más importantes de tu auto es la batería, pues además de alimentar de energía a todos los componentes, es fundamental para que el motor encienda. Te sugerimos revisarla a luz del día, pues suelen tener un indicador de vida útil. Si no es así, puedes acudir con tu mecánico de confianza para que verifique su estado general. En caso de tener poca capacidad, tu auto no encenderá por las mañanas.

Parabrisas

La nieve no suele ser un factor que afecte la gran parte del país, pero conforme baja la temperatura, comúnmente se empañan los cristales por fuera o incluso, se puede formar escarcha de hielo. Por ningún motivo apliques agua caliente, pues el cambio de temperatura estrellará el cristal. Enciende la calefacción y cambia la dirección del aire hacia el modo desempañante. De igual manera, encender el defroster trasero ayuda a mejorar la visibilidad.

Limpiadores

La temporada de lluvias ya pasó pero viene de la mano con el punto anterior. Al querer barrer la escarcha que se produce por las madrugadas, unos limpiadores viejos van a batallar más en hacer su labor. Si vives en un estado del Norte, donde puede haber presencia de nieve, va a ser necesario cambiarlos por unos nuevos además de rellenar el depósito de líquido limpiador.

Aceite

Los motores modernos ya no requieren esperar varios minutos a que se calienten, sin embargo, cuando haga mucho frío es mejor esperar un minuto a que el aceite circule por el motor antes de comenzar a manejar. Es importante no acelerar bruscamente pues posiblemente todavía no llega a la temperatura de operación y esto puede ocasionar daños.

Llantas

Además de checar que la presión sea adecuada, incluida la llanta de refacción, el caucho tiende a resecarse con el clima frío. Existen productos para mantener este y otros plásticos hidratados que puedes encontrar en tiendas especializadas. Por otro lado, si vives en regiones donde hay presencia de aguanieve o nieve, lo mejor será adquirir cadenas para llantas (o llantas de nieve), que brindan mejor tracción.

Animales bajo el cofre

Un aspecto que generalmente pasamos de lado, es que los animales de la calle acostumbran dormirse debajo o incluso dentro del compartimiento del motor, esto porque sigue caliente. Antes de arrancar tu auto, recomendamos dar pequeños golpes con la mano en el cofre o tocar el claxon. Esto espantará los animales que puedan estar dormidos.

Mantener el auto cuidado con el cambio de estación hará la conducción más segura y traerá certeza de que no exisitrán sorpresas antes de emprender cualquier viaje.