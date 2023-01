Con escolta. Así se aprende a manejar en Colombia

A algunas personas aprender a manejar se les dio tan bien que parece que nacieron con la habilidad integrada, a otras se les dificulta este proceso, y les toma un poco más de tiempo. Pero con ayuda todo cambia, y más cuando se tiene una escolta que te respalda. Este es el caso de una joven en Colombia que aprendió a conducir de una manera muy particular.

Y es que para aquellas personas que no tienen una habilidad nata tomar el volante podría provocarles pánico o presión, por lo que es recomendable que profesionales orienten y auxilien a quienes desean aprender a manejar. No obstante, como se comprobó en un video subido a TikTok, existe una alternativa original para conducir de manera segura.

La publicación subida a la famosa plataforma de videos virales fue compartida por millones de usuarios y muestra a una joven aprendiz cuyas lecciones de manejo fueron acompañadas de nada más y nada menos que un par de motocicletas que la escoltaron para guiarla en el camino.



Imagen: TikTok (@mkmp28)

En los comentarios que se encuentran en la publicación original los usuarios alabaron esta manera particular de aprender a tomar el volante del automóvil, y felicitaron a la escolta de la joven por cuidar a su amiga y así evitar cualquier tipo de accidente vial.

Cuando ayudas a tu amiga primeriza a manejar y te vuelves viral

Quizá uno de los mayores temores que las personas recién iniciadas en este ámbito tienen es no ir a la par de los conductores que circulan tanto en calles como en avenidas de manera fluida, sobre todo en aquellos caminos que son conflictivos en cuestión de tráfico.

A diferencia de un circuito de pruebas de una escuela de manejo, donde la situación está controlada; en la vida real, con tantos vehículos circulando, es inevitable ponerse algo nervioso, y más cuando no vas al ritmo de otros autos, lo que seguro provocará uno que otro claxonazo.



Imagen: TikTok (@mkmp28)

Para ayudar en esta cuestión desesperante, una usuaria de TikTok, habitante de Colombia, e identificada como Katherine Morales (@mkmp28) compartió la grabación donde se muestra a una persona que está aprendiendo a manejar con la peculiaridad de estar acompañada de una escolta al frente y otra detrás del vehículo.

A través de las imágenes compartidas se aprecia el momento exacto donde, en medio de una avenida, un automóvil está circulando en medio de dos motocicletas, cuyos acompañantes portan un letrero en la espalda anunciado que son los escoltas de la incipiente conductora.

El encabezado del video muestra la frase “Imagínate vivir en Alemania y perderte de esto”, y deja ver tanto a los escoltas motociclistas, como al auto que siguen con un letrero que dice “soy buñuela”, término que se refiere, según una usuaria que comentó el clip, a alguien que está aprendiendo, y que aún no tiene la destreza o confianza para manejar.



Los comentarios elogiando el apoyo de las escoltas no se hicieron esperar, tales como: “Yo no he podido aprender a manejar, ojalá contara con ese apoyo”; “Todos necesitamos amigos así”; “Qué bonito contar con personas así”; “A la gente se le olvida que hay personas nuevas en la vía y a veces uno comete errores y lo cierran o lo tratan mal”. El video actualmente cuenta con más de 6.8 millones de reproducciones.

