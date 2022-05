Cómo renovar en línea la licencia de conducir de la CDMX

Te ha pasado que vas conduciendo y recuerdas que no llevas contigo tu licencia de conducir, pues ya no pasarás por ese angustioso momento ya que es posible renovar tu licencia en línea y, con ello, llevarla en formato digital a donde quieras que vayas. Te dejamos el paso a paso a continuación.



Gracias a este trámite online ya no es necesario trasladarte hasta las oficinas de tránsito, aunque lo primero que debes tener presente es que para obtener tu licencia de conducir en línea deberás tener una física, no importa si está a punto de caducar.

Pasos para renovar tu licencia de conducir en línea en la CDMX

Este proceso es válido para licencias tipo A, A1 y A2 y, solo para aquellas que no son permanentes. También hay que destacar que la renovación se puede realizar máximo un mes antes de que venza la tarjeta física.

Para el trámite es obligatorio que cuentes con una Cuenta Llave CDMX. Esta también la puedes obtener por internet rápidamente, además, te permitirá acceder a las distintas plataformas digitales del Gobierno de la CDMX para realizar otros procesos, y es gratuita.

Una vez hecho el paso anterior, dirígete a licencias.cdmx.gob.mx e ingresa con tu Cuenta Llave CDMX. Posteriormente, selecciona “Nuevo Trámite”, se te pedirá tu RFC, el cual viene en tu licencia física, y tu número de licencia próxima a vencer.

Entonces podrás descargar un formato con Línea de Captura con el cual podrás realizar tu pago. El costo de renovación de la licencia digital por tres años es de 900 pesos. Y, tiene la misma validez que la física.

Una vez que hayas realizado el pago correspondiente se generará un folio. Posteriormente, se te otorgará una constancia, ese documento te indicará si puedes obtener o no tu licencia de conducir digital, eso dependerá de que el sistema tenga tus datos actualizados, principalmente tu foto. En caso de que no lo estén, deberás imprimir el documento PDF que te arrojó y acudir con cita a los Módulos de Control Vehicular y Licencias o a los Centros de Servicio de Tesorería.

En caso de que todo esté en orden, podrás llevar tu licencia de conducir en tu celular. Para ello, debes ingresar a la Play Store, si tienes un smartphone Android, o la App Store si usas iPhone, y descargar la app CDMX.

Una vez instalada, ingresa a la app con tu cuenta Llave CDMX y dirígete a “Documentos digitales”. Elige la opción de agregar licencia de conducir.

Añade el número de tu licencia y selecciona el tipo. Cuando des clic en “Agregar” en automático se generará la versión digital.

Cada vez que ingreses a “Documentos digitales” aparecerá tu licencia de conducir completa con foto y firma, recuerda que es tan válida como la física.



Foto: Twitter @LaSEMOVI

Leer también: Así es el lenguaje de luces para circular en carretera

Preguntas frecuentes respecto a la licencia de conducir digital en la CDMX

Existen diversas preguntas con respecto a este trámite en línea, es por ello que la SEMOVI resuelve algunas de las más comunes:

¿Qué pasa si pierdes tu licencia, pero la tienes digital, deberás tramitar el plástico?

Si ya obtuviste tu licencia digital y, posteriormente, perdiste la física, no tienes que ir a tramitarla nuevamente.

¿Qué puedes hacer para tener tu licencia digital si el folio ya no se distingue en el plástico?

Puedes acudir a uno de los módulos disponibles y realizar el trámite de reposición correspondiente.

¿Es válida para toda la República?

Por el momento, solamente en la Ciudad de México. Se está trabajando en ampliar su validez progresivamente a través de una circular que se enviará a los estados. La SEMOVI mantendrá informada a la ciudadanía a través de sus sitios oficiales.

Si tramitas tu licencia por primera vez. ¿Lo puedes hacer en línea?

No, deberás tramitar tu licencia de conducir por primera vez directamente en un módulo (Centro de Servicio de la Tesorería). Una vez que cuentes con tu licencia física, podrás realizar el proceso para visualizarla de manera digital a través de la aplicación.

Leer también: Nueva verificación: Qué autos deben de tomarla

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters