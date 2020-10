Autos eléctricos costarán lo mismo que convencionales para 2024, según estudio

Una nueva investigación indica que la fabricación de automóviles eléctricos podría costarle a los fabricantes lo mismo que los automóviles convencionales a partir de 2024.

La investigación, realizada por el banco de inversión UBS sugiere que el costo adicional de fabricar vehículos eléctricos de batería en comparación con los vehículos de combustión interna se reducirá a solo mil 900 dólares por automóvil para 2022, antes de desaparecer por completo en 2024.

UBS llegó a esta conclusión analizando las baterías de los siete mayores fabricantes e las mismas. Esto se debe a que las baterías representan entre un cuarto y dos quintos del costo de un vehículo eléctrico completo. El banco de inversión agregó que los costos podrían caer a menos de 100 dólares por kilovatio para 2022.

También lee: Esto es lo que pagas de impuestos por cada litro de gasolina

UBS también espera que la participación de mercado de los autos eléctricos alcance el 17 por ciento de las ventas globales para 2025 y el 40 por ciento para 2030.

"No quedan muchas razones para comprar un automóvil de combustión interna después de 2025", dijo el analista de UBS Tim Bush. Bush agregó que la caída en los costos de las baterías no solo servirá como el final de los autos propulsados por gasolina, sino que también eliminaría el argumento financiero para los vehículos híbridos, según informa el diario The Guardian.

Se cree que la reducción de los costos de las baterías provocará un rápido cambio a los vehículos eléctricos, que ya gozan de un aumento de ventas en la Unión Europea y China.