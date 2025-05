Previo al estreno de Jaecoo 7 PHEV en México se ha dedicado a hacer una gira donde mide la resistencia de autonomía de su camioneta, en donde los conductores se enfrentan a una de las pruebas más desafiantes, sobre todo porque lo llevan al extremo, como climas extremos sin usar aire acondicionado y sin pasarse con el acelerador, teniendo una aceleración moderada y hasta cierto punto lenta. Como resultado, México fue quien hasta el momento ha liderado esta competencia con aproximadamente 1,600 km de autonomía combinada.

Jaecoo 7 PHEV, como su nombre lo dice, es un SUV con tecnología híbrida enchufable, en el que pudimos poner a prueba su desempeño en una pista profesional y conocer de lo que es capaz. Si bien en cuanto a las sensaciones de manejo durante el recorrido pudimos notar que su aceleración no es explosiva, sino que se mantiene al margen de lo que es "progresivo”, algo que no es malo simplemente nos dice que no es una SUV que tenga tintes deportivos ni nada por el estilo, pero si se enfoca más en el confort de los pasajeros. Que, si bien el arranque no es muy fuerte, ya en pista, tomando velocidad, nos permite apreciar su sistema Súper Híbrido (SHS) en conjunto genera 342 caballos de fuerza y 229 lb-pie de torque, con una autonomía eléctrica de 150 km.

Esto es posible gracias a 2 componentes:

Un motor híbrido de quinta generación , 1.5 litros , que por sí solo ofrece 141 hp y 159 lb-pie de torque , con eficiencia.

, , que por sí solo ofrece y , con eficiencia. Una batería LFP (litio-ferrofosfato) de 18.3 kWh, que ofrece una autonomía 100% eléctrica de 150 km, capacidad de carga rápida en 20 minutos (del 30 al 80%), y resistencia al agua y polvo con certificación IP68, además de soportar hasta 95°C en uso.

Foto: Benito Martínez Gil

Cuenta con 4 modos de operación del sistema SHS según el escenario de manejo: modo 100% eléctrico (EV), modo en serie, modo paralelo y modo regenerativo, los cuales ajustan automáticamente el comportamiento del tren motriz dependiendo si se conduce en ciudad, carretera o pendientes.

Todo esto y a sus 20 asistencias avanzadas (ADAS), podríamos estar hablando de un candidato digno para uno de los segmentos más competidos, pero eso lo dirá su precio, que aún no ha sido revelado.

En el habitáculo encontramos interiores con materiales suaves, acompañado de una pantalla de infoentretenimiento de 14.8 pulgadas, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de un cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas. También integra alertas de exceso de velocidad, asistente de arranque en pendientes (HAS), de descenso (HDC), cámara 540°, luces ambientales de 64 colores y un HUD (Head-Up Display) en la versión tope.

Foto: Benito Martínez Gil

Su presentación oficial se espera que llegue a mediados de este mes, o sea que ya estamos a la vuelta de la esquina para poder conocer todo lo que este Jaecoo 7 PHEV puede ofrecernos. Con todo esto, ¿crees que llegue a un precio competitivo?

