13 mantenimientos que debes darle a tu auto periódicamente

Tener un auto es una comodidad en muchos casos y una responsabilidad en muchos otros. Más allá de tener toda la documentación y los impuestos en regla, se le debe dar el mantenimiento adecuado si no queremos desembolsar de más y terminar en el taller por semanas. Por eso te vamos a dar algunos tips.

Por supuesto el mantenimiento y el costo de refacciones de un auto varían mucho según el modelo. Es claro que será más caro reparar un carro poco vendido en el país por la falta de piezas, o uno de lujo pues implican sensores y materiales más caros.

Pero hay piezas y mantenimientos que aplican en casi todos los casos y de eso vamos a hablar.

13 mantenimientos básicos que debes revisar en tu auto

Cuando se trata de mantener tu auto en las mejores condiciones te recomendamos seguir los siguientes consejos:

Afinación. Como señala la compañía para comparar seguros, Rastreator, debes hacerle la afinación a tu auto de acuerdo a lo que indica el manual del fabricante. Cada vez que realices este proceso apunta en una hoja o registra un recordatorio en tu celular para que no se te pase la siguiente.

Podrías pensar que es una tarea sin mayor importancia que puede esperar pero la afinación ayuda a evitar el desgaste de partes claves del vehículo y, si lo haces en tiempo y forma te evitará tener que desembolsar una cantidad fuerte de capital para reparaciones.



Cuida la calidad del combustible. Si bien no es fácil detectar cuando el combustible que te venden es de mala calidad, monitorea el desempeño de tu auto. Si no te rinde igual o notas algo extraño, como mayor vibración, no regreses a esa gasolinera.

Por supuesto, tampoco adquieras combustible en lugares no autorizados, no puedes estar seguro de qué te están vendiendo.

Las llantas son muy importantes. Ford recomienda que te tomes el tiempo de revisar el estado de los neumáticos cada 10 mil kilómetros. Checa que no tengan alguna piedra o clavo atorado y que el dibujo esté firme y se distinga claramente.

También lee el manual de propietario para saber cuál es la presión correcta en ciudad y en carretera.

Revisa los niveles. El aceite, anticongelante y líquido de frenos deben estar en los niveles correctos y reemplazarse según las especificaciones del fabricante.

Alineación y balanceo. Si bien suele hacerse junto con el cambio de llantas, Ford recomienda realizar este proceso cada 10 mil kilómetros o si, al soltar el volante, éste gira hacia algún lado o hace ruidos de rodaje cuando elevas la velocidad.

Cadena o correa de distribución. Depende de tu modelo el tiempo de vida de esta pieza pero considera que es la encargada de convertir la potencia del motor en el movimiento de tu auto por lo que es recomendable revisarla con periodicidad.

Embrague o Clutch. Si tu auto es estándar debes estar atento a situaciones como que el pedal se vuelva duro o comience a ser difícil el paso de los cambios de velocidad. Su durabilidad se extiende hasta los 80 mil kilómetros pero la recomendación es revisarlo cada 30 mil pues el desgaste depende de los hábitos de manejo.

Amortiguadores. Ford señala que la frecuencia indicada para inspeccionar tus amortiguadores es de 20 mil kilómetros o antes si hay ruidos, golpes o inestabilidad.



Frenos. Es uno de los elementos más importantes para mantenerte seguro. Si bien su desgaste depende de tus hábitos de conducción la inspección se recomienda a los 10 mil kilómetros y el cambio de pastillas a los 25 mil. Más allá de ello, lleva tu auto a revisión si escuchas ruidos o silbidos que podrían indicar un problema.

Filtros de Aire, Aceite y de Gasolina. Estos se encargan de retener las impurezas para que no pasen al motor ni contaminen la cámara de combustión y los cilindros. Se recomienda cambiar los de aire cada año o a los 20 mil km, según el tipo de desgaste. Cambiar los filtros de aceite cada 10 mil km o al cambiar el aceite y el de combustible cada 30 mil km para usar sus capacidades al máximo.

Plumillas de limpia-parabrisas. Parece un elemento común sin mayor importancia pero si no funcionan de manera correcta podrían afectar directamente tu visibilidad al conducir. Además se ven más afectadas por el ambiente como el calor excesivo y las lluvias, por lo tanto, deben cambiarse cada año o cada vez que sea necesario.

Luces. Inspecciona constantemente las luces de tu coche y si notas opacidad o algún segmento fundido reemplázalo lo antes posible, pues es vital la visibilidad en el camino.

Cinturones de Seguridad. Debes revisarlos regularmente y, si llegas a detectar un deterioro darles mantenimiento o cambiarlos si es necesario.

Contrata un seguro de cobertura amplia. Como sabes, ya es un requisito contar con un seguro de auto para poder circular en la Ciudad de México. Si bien basta con cubrir la Responsabilidad Civil, si tienes oportunidad, un consejo final es que pagues la cobertura completa que incluya daños materiales pues algunos te apoyan con el reemplazo de refacciones.

Hay seguros cubren las descomposturas del auto en algunos casos pero toma en cuenta que no ampara los perjuicios que sean consecuencia del mal mantenimiento por parte del dueño

Con estas revisiones tu auto estará en mejores condiciones por mucho más tiempo por lo que estarás más seguro y tu bolsillo te lo agradecerá.

