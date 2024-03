Se descarrila Tren Maya; ven riesgo en tramo elevado

A tres meses de haber sido inaugurado, el Tren Maya, que viajaba de Campeche a Cancún, sufrió un percance a la altura del municipio de Tixkokob, Yucatán. Uno de los vagones se descarriló y los pasajeros fueron evacuados. No se registraron heridos ni daños materiales, tampoco se reportaron afectaciones en la operación del resto de los trenes.

La empresa Tren Maya informó que el vagón “experimentó una interrupción del flujo sobre la vía” y que se integró una comisión dictaminadora que realiza una investigación para determinar las causas y prevenir situaciones similares.

