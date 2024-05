El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay prisa y confió en que se llegará a un acuerdo los maestros del CNTE, que mantienen un plantón en el Zócalo capitalino previo al cierre de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que lo importante es llegar a acuerdos porque los maestros disidentes tienen demandas justas.

“Ojalá, ojalá y se logre, pero tampoco hay prisa, lo importante es que se llegue a un acuerdo, se garanticen las libertades y se atiendan sus demandas justas y hay mesas están tratando temas muy justos”.

El titular del Ejecutivo dijo que todos los manifestantes tienen la libertad de expresarse porque en este gobierno no se reprime a nadie.

“Somos distintos y vaya que nos han provocado, pero quiero también tener el orgullo de decir al final de mi gobierno que no reprimimos a nadie, que el gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó a nadie, que no hubo masacres, y eso también les molesta mucho, que no silenciamos a nadie”.

El Mandatario dijo que la única recomendación para la CNTE es que se manifieste de manera pacífica porque quien usa la violencia es porque no tiene la razón.

El magisterio disidente mantiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México desde el pasado 15 de mayo, con un plan de lucha que va desde movilizaciones, toma simbólica del Metro y el amago tomar los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).





























