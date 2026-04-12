"Es un privilegio ser humano y estar en la Tierra"; tripulación de Artemis II da sus primeras palabras; Aumenta decomiso de maquinitas del crimen; Sheinbaum defiende fin de "pensiones doradas" en México; Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo, paga un millón de pesos tras ser señalado de agresión.