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Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa
Luego de sufrir un derrame cerebral en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa, Jesús Murillo, exprocurador, fue hospitalizado; El diesel sube tres veces más rápido que la inflación, el combustible se ha disparado 22.5% desde que comenzó el sexenio; Defensa de Juan Jesús "N", acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, va solicitar duplicidad del término constitucional para poder presentar videos como prueba en la audiencia inicial; Se vuelca pipa con amoniaco en la carretera Guaymas-Hermosillo, reportan 27 intoxicados.
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