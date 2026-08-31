[Publicidad]
Pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo. Esa fue la promesa de arranque de la primera Suprema Corte integrada por voto popular en México. A casi un año de su instalación ¿ese rediseño produjo una justicia más accesible, más eficaz e independiente? Yussef Núñez, subdirector de consultoría para EMPRA, nos habla al respecto.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Nación
UNAM recibe a más de 85 mil alumnos de nuevo ingreso en ciclo escolar 2026-2027; rector garantiza "excelencia y precisión"
Destinos
Cuánto cuesta la renovación del pasaporte mexicano en 2026
Mundo
Virus de ébola superan los 6 mil casos en el Congo; "sigue fuera de control", dice OMS
Luis Durán
La educación que México necesita