Podcast | 31-08-26 | 07:10 |

Pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo. Esa fue la promesa de arranque de la primera Suprema Corte integrada por voto popular en México. A casi un año de su instalación ¿ese rediseño produjo una justicia más accesible, más eficaz e independiente? Yussef Núñez, subdirector de consultoría para EMPRA, nos habla al respecto.

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