Aseguran pirotecnia de fiesta patronal en localidad de Tanhuato, Michoacán; hacían referencia a "El Mencho", líder del CJNG
Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR
Ibero Puebla alista movilizaciones por caso de académico desaparecido; anuncia bloqueos en el bulevar del Niño Poblano
Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección
Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel
EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían
En el Estado de México, 45% de las instalaciones de gas LP operan sin estar regularizadas ante la ASEA; Mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump sin recepción ni foto, en Caracas Delcy Rodríguez impulsa reforma que abre la vía a la inversión extranjera, lo que el Estados Unidos quiere; Tropas de países europeos llegaron a Groenlandia en una muestra de apoyo a Dinamarca; Piden investigar a fuerzas federales y a policías de Apodaca en desaparición forzada de académico colombiano; Harry Styles y BTS anuncian nuevo álbum, ambos regresan después de casi cuatro años; Cuándo y dónde será el Festival del Pulque y Mezcal 2026.
