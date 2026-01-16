En el Estado de México, 45% de las instalaciones de gas LP operan sin estar regularizadas ante la ASEA; Mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump sin recepción ni foto, en Caracas Delcy Rodríguez impulsa reforma que abre la vía a la inversión extranjera, lo que el Estados Unidos quiere; Tropas de países europeos llegaron a Groenlandia en una muestra de apoyo a Dinamarca; Piden investigar a fuerzas federales y a policías de Apodaca en desaparición forzada de académico colombiano; Harry Styles y BTS anuncian nuevo álbum, ambos regresan después de casi cuatro años; Cuándo y dónde será el Festival del Pulque y Mezcal 2026.