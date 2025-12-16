En este ¡EPISODIO! de EstacionA2 ⚠️ 🚗💨 🔥 Desde la pista de motos hasta la nueva pickup indestructible (¿o no?).

🏍️ MOTOS ITALIANAS ACCESIBLES: Analizamos la estrategia de Itálika al cumplir 20 años y su alianza con la marca de lujo Morbidelli. ¿La moto que usan los repartidores ahora tiene diseño y calidad premium? Entrevistamos a Raúl de GS Motos sobre la nueva línea (F200, T250X, NZ250) y cómo buscan evolucionar al motociclista mexicano.

🚘 CONFIGURANDO EL COCHE PERFECTO: Debate a título personal: ¿Qué le pondrías y qué le quitarías a tu auto? Discutimos por qué Bruno ama el Hatchback de 3 puertas y odia los rines negros. ¿Motor 2.0L Turbo o PHV? ¿Asientos con masaje? Pantallas gigantes vs. botones físicos y por qué el color amarillo Voltéame-A-Ver es el mejor.

⚡ HILUX ELÉCTRICA: EL FIN DE UNA ERA: Analizamos la nueva generación de la Toyota Hilux, que ahora tiene una versión 100% eléctrica (EV). ¿Podrá la Hilux EV cargar 715 kg y ser tan indestructible como su versión a combustión? Discutimos el diseño (muy SUV) y sus capacidades de carga.

