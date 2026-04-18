El cuerpo de Edith Guadalupe, joven de 21 años reportada como desaparecida fue hallado al interior de un inmueble en la alcaldía Benito Juárez; Irán reabre Ormuz, EU mantiene el bloqueo; Si este fin de semana aun no tienes planes te traemos dos opciones para ver en cines; México, de los más afectados en américa por conflicto en medio oriente, prevé FMI.