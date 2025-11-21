Mientras buena parte del mundo sigue atrapada entre debates políticos y avances lentos, China está ejecutando una revolución energética de dimensiones históricas. Hoy, en el cierra la COP30, el mensaje es claro: el mundo necesita velocidad, escala y voluntad política. China ya mostró que se puede. Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, nos habla al respecto.

En otros temas:

Escándalo de corrupción sacude a Ucrania y pone en riesgo al gobierno de Zelensky / Trump vuelve a atacar a Jimmy Kimmel y desata de nuevo preguntas sobre la libertad de expresión en EUA.