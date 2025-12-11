Más Información

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

Ponchallantas llegan a Viaducto Bicentenario

¿Fan del futbol? CDMX tendrá placas vehiculares conmemorativas del Mundial de 2026; aquí te decimos cómo puedes tener una

¡No olvides el suéter! Alertan por bajas temperaturas los días 11 y 12 de diciembre en CDMX

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Aranceles: un paquete que eleva impuestos a productos de países con los que no tenemos acuerdos comerciales, con el argumento de proteger la industria nacional. Pero las críticas apuntan a que encarecerá insumos y golpeará la competitividad. ¿Qué implica esta decisión? Luis Miguel González, director editorial de El Economista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Estados Unidos endurece controles migratorios: revisión de redes sociales para viajeros extranjeros / Aunque no llegó a recibir su Nobel, María Corina Machado apareció en Oslo luego de más de un año en el anonimato para evitar ser detenida por el régimen de Nicolás Maduro.

