Donald Trump dio a conocer a fines de año su Doctrina Donroe, que revive el espíritu de la Doctrina Monroe de 1823: América para los americanos. Esta nueva política la hemos visto entrar en acción con la extracción de Maduro de Venezuela. Pero ¿qué dice exactamente la Doctrina Donroe? Sergio Alcocer, analista internacional, académico de la UNAM y expresidente del COMEXI, nos habla al respecto.

En otro tema:

El ultraconservador VIDA está a punto de convertirse en un nuevo partido político en México.