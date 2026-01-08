Más Información
Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa
Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala
Petro conversa con Delcy Rodríguez y propone diálogo tripartito con EU; busca contener crisis en Venezuela
Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
Donald Trump dio a conocer a fines de año su Doctrina Donroe, que revive el espíritu de la Doctrina Monroe de 1823: América para los americanos. Esta nueva política la hemos visto entrar en acción con la extracción de Maduro de Venezuela. Pero ¿qué dice exactamente la Doctrina Donroe? Sergio Alcocer, analista internacional, académico de la UNAM y expresidente del COMEXI, nos habla al respecto.
En otro tema:
El ultraconservador VIDA está a punto de convertirse en un nuevo partido político en México.
