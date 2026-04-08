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Agricultores y transportistas deciden protestar al mismo tiempo. No estamos ante una conformidad gremial cualquiera. ¿Qué exigen? ¿Cómo ha respondido el Gobierno? Rodrigo Peña, experto en seguridad y violencia; y Luis Enrique Villatoro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, nos hablan al respecto.
En otros temas:
Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera concluyen su periodo como Consejeros del INE. Ahora viene la rebatinga para controlar a sus relevos. Donald Trump volvió a aplicar el TACO. Les tendré una actualización con lo más relevante de la guerra en Medio Oriente. Artemis II completa el primer viaje humano a la Luna en más de medio siglo.
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