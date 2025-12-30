Más Información
Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo
Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación
Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta
Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona
Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro
🚗 PRIMICIA MUNDIAL: KIA SELTOS 2026 Bruno nos cuenta todos los detalles de la prese ntación global de la segunda generación de esta SUV hit de ventas. Analizamos su nuevo diseño disruptivo inspirado en los modelos EV, las versiones GTline y Xline con colores mate, y la gran novedad: una variante híbrida con tecnología Vehicle-to-Load. ¿Llegará a México desde China o India?
🇨🇳 DESDE CHINA: ENTREVISTA CON STEFAN ROSEN. Benito viajó hasta el corazón de Geely para platicar con el director de diseño de Lynk & Co. Descubrimos la filosofía detrás de los modelos 08 y 09, el futuro de la marca en México y cómo es producir autos en una fábrica 95% automatizada.
🏆 LO MEJOR DEL 2025: Hacemos nuestro recuento personal de los autos que nos robaron el aliento este año. Desde el poder del motor Hurricane en la Ram 1500 y la perfección de la Audi RS6 Avant, hasta sorpresas como la Geely Starray y el Audi A6 e-tron.
¡Gracias por acompañarnos este año! Nos vamos a un breve descanso, pero nos vemos en 2026 con más velocidad. 🏎
