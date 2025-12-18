Más Información

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca

"El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima, era objetivo prioritario del gobierno de AMLO, ahora, el de EU

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Hallan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca; Agencia Federal de Aeronáutica Civil se encargará de extraer información

En México, alrededor del 80% de las operaciones cotidianas se realizan con efectivo, lo que coloca al país entre los seis con mayor dependencia del dinero físico a nivel mundial. ¿Qué implicaciones tiene esto? Juan Musi, asesor financiero y analista económico, nos habla al respecto.

En otros temas:

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder “El Marro”, quien afirma, sigue dirigiendo al grupo criminal desde prisión / Warner Bros pide a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount y respaldar el acuerdo con Netflix.

