En México, alrededor del 80% de las operaciones cotidianas se realizan con efectivo, lo que coloca al país entre los seis con mayor dependencia del dinero físico a nivel mundial. ¿Qué implicaciones tiene esto? Juan Musi, asesor financiero y analista económico, nos habla al respecto.

En otros temas:

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder “El Marro”, quien afirma, sigue dirigiendo al grupo criminal desde prisión / Warner Bros pide a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount y respaldar el acuerdo con Netflix.