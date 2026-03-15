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“En México gobierna el pueblo”, afirma Sheinbaum; Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; EU pide a sus ciudadanos abandonar Irak "de inmediato" por el riesgo de ataques iraníes; Irán desmiente a Hegseth sobre su nuevo líder supremo; Anuncian cierre de la estación San Antonio Abad del Metro por rehabilitación; Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM;
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