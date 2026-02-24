Más Información

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco

Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

La vez que 'Pollo Briseño' le mandó saludos y agradecimientos al 'Mencho', líder del CJNG

La vez que 'Pollo Briseño' le mandó saludos y agradecimientos al 'Mencho', líder del CJNG

Reforma electoral de Sheinbaum vuelve a atorarse por desacuerdo de PT y PVEM; iniciativa mantiene reducción de pluris y recorte presupuestal

Reforma electoral de Sheinbaum vuelve a atorarse por desacuerdo de PT y PVEM; iniciativa mantiene reducción de pluris y recorte presupuestal

Sheinbaum afina reforma electoral con líderes de Morena y PVEM; prevé enviar iniciativa a Diputados como cámara de origen

Sheinbaum afina reforma electoral con líderes de Morena y PVEM; prevé enviar iniciativa a Diputados como cámara de origen

Morena inicia procedimiento contra Sergio Mayer tras dejar su curul por La casa de los famosos; Comisión de Honestidad evaluará caso

Morena inicia procedimiento contra Sergio Mayer tras dejar su curul por La casa de los famosos; Comisión de Honestidad evaluará caso

Hoy se cumplen cuatro años desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala contra Ucrania. Cuatro años desde que el presidente Vladimir Putin decidió que Ucrania no era una nación soberana, sino un territorio que podía ser sometido por la fuerza. Para entender lo que significa vivir esa guerra, necesitamos escuchar a quienes la han visto de cerca. En este episodio especial de Broojula, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, nos habla de “Ahora y en la hora”, un libro en el que narra su visita a Ucrania, en especial a la ciudad de Kramatorsk, y lo que vivió con la caída de un misil ruso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]