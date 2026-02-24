Hoy se cumplen cuatro años desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala contra Ucrania. Cuatro años desde que el presidente Vladimir Putin decidió que Ucrania no era una nación soberana, sino un territorio que podía ser sometido por la fuerza. Para entender lo que significa vivir esa guerra, necesitamos escuchar a quienes la han visto de cerca. En este episodio especial de Broojula, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, nos habla de “Ahora y en la hora”, un libro en el que narra su visita a Ucrania, en especial a la ciudad de Kramatorsk, y lo que vivió con la caída de un misil ruso.

