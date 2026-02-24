Más Información
Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos
Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco
Reforma electoral de Sheinbaum vuelve a atorarse por desacuerdo de PT y PVEM; iniciativa mantiene reducción de pluris y recorte presupuestal
Sheinbaum afina reforma electoral con líderes de Morena y PVEM; prevé enviar iniciativa a Diputados como cámara de origen
Hoy se cumplen cuatro años desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala contra Ucrania. Cuatro años desde que el presidente Vladimir Putin decidió que Ucrania no era una nación soberana, sino un territorio que podía ser sometido por la fuerza. Para entender lo que significa vivir esa guerra, necesitamos escuchar a quienes la han visto de cerca. En este episodio especial de Broojula, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, nos habla de “Ahora y en la hora”, un libro en el que narra su visita a Ucrania, en especial a la ciudad de Kramatorsk, y lo que vivió con la caída de un misil ruso.
