¡ESTAMOS DE CAPA CAÍDA EN LÍNEA DE FONDO! 🫠

No digan que no dijimos que podría pasar... México vuelve a quedar eliminado en una competencia oficial frente a Argentina y extiende la racha negativa frente al cuadro albiceleste. ¿Es imposible ganarle un juego directo?

Y para no variar, la frustración prevaleció durante ese fin de semana con la Selección Mayor de Javier Aguirre, que sufrió una circunstancial, pero no menos dolorosa goleada contra Colombia, lo que reavivó las críticas contra el TRI, que acumula desilusiones en la afición de cara al Mundial 2026 en casa.

¡Quédense con nosotros a hacer corajes y a una pequeña sección de chismesillo!