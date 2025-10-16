Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

Filtración de gas en cocina del Hotel ST Regis deja 12 personas intoxicadas

¡ESTAMOS DE CAPA CAÍDA EN LÍNEA DE FONDO! 🫠

No digan que no dijimos que podría pasar... México vuelve a quedar eliminado en una competencia oficial frente a Argentina y extiende la racha negativa frente al cuadro albiceleste. ¿Es imposible ganarle un juego directo?

Y para no variar, la frustración prevaleció durante ese fin de semana con la Selección Mayor de Javier Aguirre, que sufrió una circunstancial, pero no menos dolorosa goleada contra Colombia, lo que reavivó las críticas contra el TRI, que acumula desilusiones en la afición de cara al Mundial 2026 en casa.

¡Quédense con nosotros a hacer corajes y a una pequeña sección de chismesillo!

