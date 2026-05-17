Claudia Sheinbaum, sentenció que ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación a México; PEMEX patea 67% de deuda con proveedores a 2033; Se registró un incidente en la Refinería en Dos Bocas, se registró una flama en el exterior de un tanque situación que dijeron fue "controlada de inmediato"; Canelo Álvarez ya tiene rival y fecha para volver al ring.