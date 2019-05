Empresas hispanas, inmunes a política de Trump

En Estados Unidos15% de las empresas (4.25 millones) son de hispanos y además son las que crecen más rápido. Actualmente, generan 7 mil millones de dólares anuales y estos números se duplican cada 5 años. Para Héctor Barreto, presidente de Latino Coalition, organización nacional que fomenta la creación y desarrollo de empresas hispanas y aboga por ellas, los discursos de insulto del presidente Donald Trump no les han afectado; las empresas mexicanas pasan por su mejor época, afirma en entrevista quien durante la presidencia de George W. Bush dirigió la Administración de Pequeños Negocios, la agencia gubernamental que brinda apoyo a empresarios y pequeñas empresas.

¿Cuáles son los obstáculos específicos que tienen los hispanos de EU en establecer y administrar un negocio?

Básicamente, tienen los mismos que todos los negocios: acceso a capital, desarrollo de capacidades, contratos y control de costos. Latino Coalition les ayuda a conseguirlos mediante iniciativas de emparejamiento. Este junio, lanzamos Match Point, un portal de emparejamiento virtual. Las empresas registradas en el portal tendrán oportunidades de contratación con el gobierno federal y empresas privadas. Es un programa que nadie ha hecho antes.

¿Trump es bueno para los hispanos?

Sí, si tus circunstancias son mejores bajo este gobierno de lo que fueron en el pasado. Si tienes una empresa y está creciendo. La economía está creciendo entre un 50% y un100% más que en los últimos 8 años. Los impuestos corporativos han bajado. Las regulaciones se están revirtiendo.

Si puedes tener más oportunidades de conseguir acceso a la atención médica a través de planes de salud de asociaciones, y tienes más acceso a contratos gracias a los acuerdos comerciales, entonces sí, sí es bueno. Obviamente, no nos gusta la retórica, pero estamos manteniéndonos enfocados en nuestros intereses permanentes: la economía, la atención médica y la educación. Los otros temas son importantes, pero palidecen en comparación.



¿Las empresas hispanas sufren cuando Trump insulta a los hispanos?

No les ha afectado. Actualmente, generan 7 mil millones de dólares anuales. Y estos números se duplican cada 5 años. Esta es la mejor época para las empresas hispanas. No significa que no hay desafíos. Pero el entorno nunca ha sido mejor. Además, la tasa de desempleo en la comunidad hispana es bajísima.



¿El muro fronterizo es bueno para el comercio?

El muro es una metáfora para referirse a la seguridad fronteriza y a la reforma migratoria. No sé qué parte del muro se logrará construir. En este momento, el Congreso no está dispuesto a invertir dinero en él. Dudo que esto cambie en los próximos 6 años. El muro es más metáfora, que realidad.



¿Las empresas hispanas se ven afectadas por la falta de reforma migratoria?

El desempleo es muy bajo. Todas las empresas están luchando para obtener más trabajadores. Necesitamos una política de inmigración con sentido común. Ambos partidos utilizan el tema de una reforma migratoria para su beneficio. Es un fracaso político que perjudica a la seguridad y la economía.



¿Latino Coalition está involucrada en las negociaciones del TMEC?

Sí. En marzo tuvimos un panel sobre el TMEC con el vicepresidente Pence, el secretario de Energía, congresistas y senadores de ambos partidos, la nueva embajadora de México, y representantes de EU, México y Canadá. Hace poco, estuve en México conversando con varios funcionarios. Tuvimos una reunión con el presidente de México, en la que indicó que el acuerdo era su máxima prioridad. En mayo tenemos un evento con la Casa Blanca para promover el TMEC.

Es crítico que se apruebe pronto. El problema es que la Cámara de Representantes no ha pedido una votación y están indicando que no pueden hacerlo. Si el TMEC no es aprobado, será un gran golpe para la economía, especialmente la de México. Queremos que se apruebe este año. Más tarde, será imposible porque EU estará en el ciclo de la elección presidencial y no se pondrá nada a votación. Nos preocupa que, lamentablemente, en este momento, la Cámara de Representantes está politizando el asunto. No hay una razón real, especialmente porque hay consenso entre los 3 países.



¿Las empresas hispanas comercian con México y Canadá?

Calculo que 14% de las aproximadamente 200,000 compañías estadounidenses involucradas en comercio internacional son hispanas. El problema es que de las 200,000, 3% de ellas, obtiene el 70% de los beneficios. Queremos nivelar el campo de juego. Una de las razones por las que apoyamos el TMEC es que tiene capítulos y disposiciones que benefician a las pequeñas empresas.

Históricamente, en Estados Unidos, una economía en auge es la señal más segura para la reelección. Los hispanos no son la excepción. Encuestas realizadas antes de las elecciones de 2016 mostraron que sus prioridades fueron primero la economía y luego, la inmigración. Es notable que, aunque Trump se postuló culpando a los hispanos de los males de la sociedad estadounidense, casi una quinta parte de ellos votó por él en 2016.

Queda por verse si la economía estadounidense seguirá creciendo; si los efectos adversos de las políticas proteccionistas impuestas por Trump se sentirán al llegar las elecciones; y si la economía seguirá siendo la prioridad número uno para los votantes.

Sobre este último punto, según encuestas recientes, los hispanos están muy preocupados por la hostilidad de Trump contra la comunidad. Qué tan amenazados se sientan comparado con que tan convencidos estén aún de que la riqueza los liberará de la discriminación, podría ser significativo en las elecciones de 2020, cuando podrán representar el 13.3% del electorado.