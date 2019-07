Futbol, la nueva cancha de la equidad de género

Los aficionados al futbol vivieron un domingo inédito. Tres finales tuvieron lugar sólo con horas de diferencia. El Mundial Femenil de Francia, la Copa América y la Copa Oro, tuvieron a sus nuevos monarcas. A la vez abrieron un debate político-económico y de género que desde luego atravesó por las redes sociales, que nos obligan a revisar la numeralia de lo acontecido en la tripleta futbolística.

De acuerdo con los datos proporcionados por la FIFA, hasta antes de los partidos finales en la Copa América se dieron cita 753 mil 008 aficionados a cada uno de los 24 encuentros, con un promedio de 31 mil 375 por partido. En la Copa Oro con 30 cotejos, pagaron su boleto 980 mil 657 espectadores, es decir un promedio de 32 mil 689 por partido. Mientras que el Mundial Femenil logró convocar a un millón 53 mil 96 espectadores dando un promedio de 21 mil 61 por cada uno de los 50 partidos.

La Copa Femenil de Francia, ha sido la que sin duda más dio de que hablar. Dentro y fuera de la cancha. En 2017 Ada Hegerberg @AdaStolsmo, Balón de Oro y máxima figura del balompié femenino de Noruega, renunció a participar en la justa, no sin antes denunciar falta de igualdad con los hombres para competir. No sólo hizo referencia a la cuestión salarial, sino también a la infraestructura, alojamiento, trato, que se da en los mundiales varoniles. Ante las presiones la FIFA aumentó a 26 millones de euros la bolsa para el pago de los premios para los 24 equipos, cifra que contrasta enormemente con los 356 millones de euros para las 32 selecciones que participaron en el Mundial de Rusia 2018.

Con todo Francia 2019 ha sido el mejor de la historia. A 50 días de inicio de actividades ya se habían vendido 720 mil entradas; 67 medios pagaron derechos de transmisión (37 medios lo hicieron en el mundial pasado, celebrado Canadá en 2015) y lograron que más de mil millones de telespectadores vieran los encuentros. La FIFA tuvo 2.2 millones de seguidores en sus redes sociales, la App de la competencia se descargó en 33 países y fue la número 1 durante el evento.

Los medios sociales digitales también le dieron un trato preferencial. Por ejemplo, la final, fue un tema que tuvo un alcance potencial de 114 millones, un impacto muy alto, un total de 48, 312, 789 interacciones, 6.4 millones de reacciones, 112, 789 comentarios, el tema se compartió 19.8 millones de veces y el material multimedia generado de reprodujo en 22 millones de ocasiones.

Con todo este escenario en favor, no se vio reflejado en la atención a las deportistas. Megan Rapinoe @mPinoe la delantera de Estados Unidos, denunció en víspera de la final que las mujeres no sienten “el mismo respeto que los hombres por parte de la FIFA”, porque la organización del futbol programó el mismo día la final de la Copa América. Pero esa no es su única lucha, también tiene enfiladas sus baterías hacia el presidente Donald Trump, en septiembre de 2016 permaneció de rodillas durante el himno estadounidense en rechazo a la violencia racial y este domingo en la final se negó a entonarlo. Ya había advertido que si ganaban la competencia no iría “a la puta Casa Blanca”, en protesta contra Trump por ser misógino, sexista y racista. @realDonaldTrump) le respondió “termina el trabajo”. Y vaya que lo hizo. Anotó uno de los dos goles con los que se coronó su selección. Tras el triunfo, la esposa del presidente Melania Trump @FLOTUS las felicito por Twitter: Congratulations to 2019 Women’s World Cup Champions @TeamUSA! ⚽️��������. Él hizo lo propio dos horas más tarde: “Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all!”. Mientras esto ocurría en las redes sociales del presidente y su esposa, en el estadio hombres y mujeres coreaban igualdad salarial, para las futbolistas.

Pero no todos piensan igual. De hecho, el 23% de la audiencia se burló de que se pidiera mayor atención al futbol femenil, por considerar que no es un espectáculo a la altura del futbol varonil. En contradirección el 16% de la audiencia reconoce en @mPinoe a una activista de la igualdad de género y salarial, y considera injusto el pago a las futbolistas. El 14% Audiencia lamenta que no se le dé la importancia al Futbol femenil que muchas veces es superior al varonil, aseguran hay corrupción dentro de la FIFA. El 12% considera “grosera” a la futbolista por no cantar el himno de su país y negarse a ir a la Casa Blanca. El 10% le dio su apoyo y la califica de “extraordinaria” jugadora. El 9% la criticó por aceptar el salario de su selección y le dijeron que si tanto odia a su presidente que busque un equipo en el cual desarrollarse. El 16% restante se divide en partes iguales entre quienes se burlan de ella y quienes la admiran por su inteligencia y fidelidad hacia sus principios. Cabe resaltar que el 72% de los comentarios vertidos en esta conversación fueron por parte de hombres y apenas un 28% por mujeres.

Las tendencias y hashtag detectados fueron: #MundialFemenil con un alcance de 64 millones y 17.9 millones de interacciones; #MundialFemenino2019 que logró un alcance de 101 millones y 23 millones de interacciones; #MundialFemenino2019 logró un alcance de 86 millones y 14.2 millones de interacciones; Megan Rapione tuvo un alcance de 77 millones y 24 millones de interacciones. Alex Morgan logró un alcance de 63.4 millones y 49.4 millones de interacciones; para el caso de #HolandaFemenil su alcance fue de 26 millones y 4.6 millones de interacciones. #Francia2019 logró un alcance de 14 millones y 3 millones de interacciones. Megan Rapinoe Himno tuvo un alcance de 117 millones y un total de 57 millones de interacciones.