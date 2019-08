El tweet es el mensaje. Caso Veracruz

“En cualquier momento, cuando lo crea conveniente, el Presidente mostrará que no alejó a Ricardo Ahued de Veracruz al proponerle dejar el Senado por la Dirección General de Aduanas. En realidad, Andrés Manuel quiso tenerlo cerca, y en su momento hará pública su confianza en él de otras maneras: en algún discurso, en algún tweet, ya verás”, me dijeron en Palacio Nacional el pasado 26 de mayo.

Previamente, el 12 de mayo, compartí lo siguiente en este mismo espacio:

“De acuerdo a fuentes bien enteradas, el Presidente aceptó una probable salida para el Gobernador de Veracruz apenas cumpla dos años en el cargo, pues de efectuarla antes, habría elecciones extraordinarias, y en este momento Morena podría perder el estado”.

También escribí, (respaldado por mis informantes), que la propuesta en el escritorio de López Obrador para cambiar al Gobernador de Veracruz, (“por si se ofrecía y crecía la urgencia”), era el entonces Senador Ricardo Ahued, como primera y única opción.

En aquella ocasión me comentaron que después de meditarlo con su equipo cercano, AMLO decidió intentar empujar al actual Gobernador de Veracruz durante dos años (contabilizados a partir de su toma de protesta), consolidarlo, abrazarlo, pero sin perder de vista la posibilidad de cambiarlo si las cosas no mejoraban (durante ese periodo). Y para eso incluyó a Ahued en su administración.

“Andrés Manuel quiere mucho al Gobernador de Veracruz y a su familia, de ahí que intente consolidarlo en su puesto frente a los ciudadanos, pero con el paso de los meses, si lo cree conveniente, el propio AMLO demostrará que continúa existiendo una carta fuerte para un eventual relevo”, me confirmaron hace hace algunos meses.

Y justamente este martes pasado, el Presidente decidió publicar en su cuenta de twitter un fotografía con Ricardo Ahued, calificándolo como un hombre de toda su confianza, capaz de limpiar la corrupción en una de las áreas más contaminadas del Gobierno Federal: la Administración General de Aduanas (palabras más, palabras menos).

“Mira, como todos los políticos de antaño, el Presidente López Obrador es un hombre de símbolos; te adelanté que en algún momento haría evidente su Plan B para Veracruz: la publicación de ese tweet es el mensaje. Muchos creyeron que sacar a Ahued del Senado fue para congelarlo, y no, nada más alejado de la realidad. Si bien es cierto AMLO no contempla un cambio de Gobernador aún, tampoco lo descarta, de otra forma no habría tweet, tampoco foto, es más, no estaríamos ni platicando de esto”, me confiaron ayer en Palacio Nacional.

